SEC의 비트코인 ETF 승인··· BTC는 보합, ETH는 상승

미국 증권 거래 위원회(SEC)가 비트코인 상장지수펀드(ETF) 1호를 최종 승인했다. 이 기념비적인 사건으로 인내심을 갖고 기다려온 비트코인 현물 ETF 발행사 11곳의 발걸음이 가벼워졌으며 암호화폐 투자의 새 시대가 열리게 됐다. 반면 놀랍게도 비트코인 가격은 소식이 알려진 지 몇 시간 동안 1%가량 상승하는 데 그쳤다.

발표 직후 SEC 웹사이트가 다운되어 승인의 진정성에 대한 불확실성이 있었다. 바로 어제 SEC의 공식 트위터 계정이 해킹을 당했다는 사실은 이러한 의심을 더욱 부채질했다. 그러나 SEC 웹사이트가 몇 분 내로 복구됐으며 비트코인 ETF 승인이 사실임을 확인했다.

수년간의 기대 끝에 비트코인 ETF 승인이 확정되면서 ETF를 선호하는 수백만 명의 투자자들의 비트코인 접근성이 획기적으로 높아졌다. 투자자들은 그동안 비트코인을 직접 혹은 선물 기반 펀드를 통해 구매했어야 하지만 이제 일반 중개 계좌로 비트코인의 수익성을 누릴 수 있다.

다양한 미국 ETF 발행사들이 앞다퉈 투자자들에게 매력적인 수수료 구조를 제시하며 경쟁이 치열해지고 있다. 아크 인베스트(ARK Invest), 비트와이즈(Bitwise), 그레이스케일(Grayscale), 인베스코(Invesco) 등 주요 기업들은 수수료 인하, 무료 기간 등의 혜택을 제공하고 있다.

21쉐어즈(21Shares)와 협력하는 아크 인베스트는 첫 6개월 동안 수수료 제로를 발표했다. 비트와이즈와 인베스코는 그들의 초기 거래량 50억 달러까지 수수료 0%를 약속하며 경쟁에 참여했다. 11곳의 발행사가 벌이는 수수료 전쟁은 이제 시작에 불과하다는 진단이다.

LOWER: BlackRock has just cut the fee on its spot Bitcoin ETF to 0.25% (and 0.12% for the first $5b). They really going for the jugular here, looking to crush the others bf they even born, just brutal. ARK has also cut to 0.21%. Bitwise curr low at 0.20%. Terrordome life. pic.twitter.com/PtSrvAinbW

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 10, 2024