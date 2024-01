비트코인 채굴업체, 텍사스 겨울 폭풍으로 운영 축소

미국 텍사스 주는 날씨를 포함하여 모든 것이 큰 것으로 유명하다. 텍사스는 최근 몇 년 동안 드라마틱한 기후 변화를 목격했고, 그로 인해 엄청난 더위와 비상적인 겨울을 맞이해야 했다.

예를 들어, 2021년 2월에는 북극한파가 몰아치면서, 많은 텍사스 시민들을 추위에 시달리게 했다. 그리고 최근 1월 15일에 또 다른 겨울 폭풍 닥치면서, 많은 거주민들의 전력 공급이 중단되기도 했다.

이번 겨울 날씨는 지난해만큼 가혹하지는 않았지만, 텍사스 비트코인 채굴자들은 이러한 추위가 전력망과 채굴 작업에 영향을 미칠 것을 우려하고 있다. 텍사스 블록체인 위원회의 설립자 겸 회장 리브랫처(Lee Bratcher)는 일부 비트코인 채굴업체가 최근 대부분의 겨울 스톰 동안 운영을 축소하기로 결정했다고 밝혔으며, 동시에 다른 이들은 전력망 상태를 보며 대기할 예정이라고 한다.

The Texas Bitcoin Mining industry is prepared to curtail operations if it becomes necessary this week. Right now generation is well above electricity demand but we will be watching weather conditions and prepared to act if needed. pic.twitter.com/9ycwySilNp

— Lee ₿ratcher (@lee_bratcher) January 14, 2024