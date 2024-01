비트코인 채굴업체, 판매모드로 전환 – 하루 만에 4억 5천만 달러 비트코인 처분

최근 비트코인 채굴자들이 판매모드로 전환함에 따라, 비트코인 매도량이 최고치에 이르었다. 지난 1월 17일 하루 동안, 무려 10,000개 이상의 비트코인이 처분된 것이다.

또한 채굴자 보유량에서 일일 감소폭이 최대치를 기록하면서, 연중 최저치를 새롭게 경신했다.

온체인 애널리틱스 크립토퀀트에 따르면, 비트코인 채굴자 보유량이 1월 17일에 무려 10,233개가 감소했다고 한다. 이런 하락은 채굴자들의 대량 판매에 기인한 것이며, 그 금액은 4억 5천만 달러를 넘고 있다.

일반적으로 채굴자들은 비트코인을 축적하는 기간을 거친 후, 채굴한 토큰을 판매하는 단계로 진입하게 된다.

2023년 비트파이넥스 보고서에 따르면, 채굴자들은 작년 중반부터 비트코인을 축적하기 시작했다고 한다. 당시 비트코인 가격과 수익성은 상당히 낮았다. 역사적으로 볼 때, 비트코인 가격과 수익성이 높이 오르게 되면, 채굴자들은 판매 단계로 진입하는 것이 일반적이다. 그리고 최근 몇 달 동안 가격이 오른 것을 고려하면 이들의 움직임은 설득력 있어 보인다.

당연하게도, 채굴자들은 코인의 가치가 올랐을 때 매각하여 수익을 얻기 원한다. 한편 유명 코인 분석가 알리는 1월 17일 트위터 게시물을 통해 이러한 변화를 주목했다. 그는 비트코인 채굴자들이 1월 17일 하루 동안 매도활동을 크게 확장했다고 언급했다.

🚨 #Bitcoin Miners in Selling Mode: Recent on-chain data from @cryptoquant_com indicates a substantial increase in selling activity by #BTC miners. In just the last 24 hours, they've offloaded nearly 10,600 $BTC, valued at approximately $455.8 million! pic.twitter.com/JEtasWfR6N

— Ali (@ali_charts) January 17, 2024