비트코인 7만1000달러 상회 ··· 99비트코인 프리세일 2만달러 육박

비트코인(BTC)은 지난 몇 달 동안 큰 폭의 변동성을 보이고 있다. 지난 3월 중순에 73,000달러의 역대 최고가를 기록했음에도 불구하고 매도 압력에 의해 지난 5월 초에 58,000달러로 하락했다. 그러나 오늘 비트코인은 71,000달러를 넘어서며 재기했다.

비트코인의 성장으로 수혜를 받을 수 있는 유망한 프로젝트로 현재 진행 중인 프리세일에서 197만 달러 이상을 모금한 99비트코인(99Bitcoins, 99BTC)이 있다.

99BTC는 향후 비트코인 블록체인으로 전환될 예정이며 스테이킹 보상이 매력적인 런투언(L2E, Learn-to-Earn) 플랫폼이다.

99비트코인의 기능에 대해 논의하고 유망한 투자인지에 대해 알아보자.

지난 24시간 동안 BTC의 가격은 6만 8000 달러에서 7만 1000 달러로 급등했다. 이는 지난 하루 동안 3만 7000 달러상당의 비트코인이 매수된 덕분이다. 이는 역대 최고가인 7만 3800 달러에서 불과 2000 달러 아래다.

비트코인 랠리는 비트코인뿐 아니라 다른 암호화폐에 대한 투자자들의 신뢰를 높인다.

분석가들은 2024년 1월 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 비트코인 현물 ETF 승인이 비트코인을 더 높은 수준으로 끌어올리고 암호화폐에 대한 투자심리를 전반적으로 강화할 것으로 전망했다.

🚨Bitcoin ETF Approved

A Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) has been a topic of considerable discussion and speculation within the financial industry. An ETF is a type of investment fund and exchange-traded product, wherein investors can buy and sell shares representing partial… pic.twitter.com/csxonVQ6zB

— Truflation (@truflation) January 10, 2024