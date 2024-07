비트코인, 마운트 곡스의 26억 달러 상당 비트코인 이체로 54,000달러까지 급락

마운트 곡스(Mt. Gox)가 상환을 준비하는 듯한 움직임으로 상당수의 BTC를 이체한 뒤 비트코인의 가격이 4거래일 연속 하락했다.

데이터에 따르면, 비트코인의 가격이 4% 이상 떨어지며 2월 26일 이래 최저 수준인 53,600달러까지 하락했다고 한다. 이러한 하락은 마운트 곡스 상환으로 인한 대량의 BTC 유입으로 인한 잠재적인 매도 압력에 대한 두려움에 기인한 것일 수 있다.

아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)로부터의 업데이트에 따르면, 마운트 곡스가 한국시간 오전 9:27분(12:27 AM UTC)에 26억 달러 상당의 BTC 코인 47,228개를 새로운 지갑 주소로 이체했다고 한다.

해당 이체는 채권자들에게 77억 3천만 달러 상당의 14만 개 BTC, 143,000개 비트코인 캐시(BCH) 및 일본 엔화를 환급하게 될 상환을 준비하기 위한 것으로 보인다.

마운트 곡스의 이체는 투자자들로부터 약세 심리를 이끌어냈으며, 이는 BTC의 가격 하락에 기여할 가능성이 높다. 일부 투자자들은 채권자들이 비트코인 처분에 열을 올릴 것이며, 이는 추가적인 가격 하락으로 이어질 것이라고 생각한다.

프레스토 리서치(Presto Research)의 리서치 책임자 피터 청(Peter Chung)은 이러한 주장에 동의하지 않는다. 청에 따르면, 마운트 곡스 상환은 비트코인과 및 비트코인 캐시(Bitcoin Cash)의 공급과 수요 역학을 변화시킨다고 한다.

그는 비트코인 캐시에 대한 매각 압력이 비트코인보다 4배 더 높다고 생각한다. 게다가, 대부분의 마운트 곡스 채권자들은 부유하고 장기 보유자들이다; 그러므로 비트코인의 일부만 매각될 것이다.

이와 반대로, 청은 비트코인 캐시에 대해 100% 단기 매각을 예상한다. 그는 7월 1일~10월 31일로 예정된 상환이 가격에 미미한 영향만을 미칠 것으로 낙관하고 있다.

암호화폐 인플루언서 겸 애널리스트인 가고일(Gargoyle) 또한 비트코인 하락세의 원인이 되는 몇몇 요소를 꼽으며, 암호화폐 시장의 현 상태를 분석했다.

Mt. Gox, ETFs, halving, Germany, and much more

This is the result of combined many factors

그는 BTC가 지난 주에 71,000달러에서 57,000달러까지 빠르게 떨어지며 20%가 하락했음을 지적했다. 가고일(Gargoyle)은 마운트 곡스 환급이 채권자들 사이에 BTC의 총 공급량 중 0.68%가 분배되도록 하기 때문에, 이를 비트코인 가격에 대한 압력으로 보았다.

The exchange's representatives will distribute 142,000 BTC (0.68% of total supply) among its clients. pic.twitter.com/yjR77opaym

Late last month, news emerged that Mt. Gox is ready to repay its creditors.

This cryptocurrency exchange collapsed in 2014 due to a hacking attack.

해당 애널리스트는 또한 BTC의 총 공급량 중 5%가 ETF에 속해 있으므로, 현물 비트코인 ETF로부터의 유출이 가격에 영향을 미쳤다고 믿고 있다. 또한, 4월 20일의 비트코인 반감기 행사가 채굴자들에게 영향을 미쳤고 그 중 일부가 운영비를 상쇄하기 위해 BTC 토큰을 매각했으며 이 때문에 비트코인에 약세장 압력이 가해졌다고 한다.

2/ BTC ETF

Spot Bitcoin ETFs have made the cryptocurrency's price more dependent on the sentiments of large investors.

Currently, BTC ETFs hold 5% of Bitcoin's total supply.

At the beginning of this month, there was a renewed outflow from ETFs, and these changes are also… pic.twitter.com/guNCesU7pY

— Gargoyle (@degargoyle) July 4, 2024