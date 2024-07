비트코인 반감기 급등 카운트다운: 100일을 기점으로 강세장 랠리 이어질까?

7월 29일은 비트코인 BTC의 네 번째 반감기 행사 이래 100일째가 되는 날이다. 가격 이력 데이터에 따르면, 반감기 행사 이후 100일째에 강세장 효과가 두드러지게 나타난다고 한다.

ETC 그룹 리서치 헤드 안드레 드라고쉬(André Dragosch)는 곧 강세장이 시작될 것으로 보고 있다. 게다가, 시장은 내쉬빌에서 개최된 비트코인 컨퍼런스 과정에서 도널드 트럼프(Donald Trump)의 친 암호화폐적인 선언으로 강세장 심리가 지배적이다.

강세장 심리와 더불어, 비트코인은 전날 약간의 상승을 기록한 이후 현재 69,600달러 위에서 거래되며 7만 달러 임계선을 앞두고 있다.

비트코인 네트워크는 매 4년마다 반감기 행사를 겪게 되며, 블록 채굴에 대한 보상은 절반으로 줄어들게 된다. 마지막 반감기 행사는 4월 20일에 발생했으며, 채굴 보상은 블록당 6.25 BTC에서 3.125 BTC로 줄어들게 되었다.

참고로, 이와 같은 반감기를 갖는 것은 시간이 지남에 따라 점점 더 희소해 지도록 비트코인의 공급량을 제어하는 것을 목표로 한다. 법정 통화와는 달리, 비트코인은 2,100만 코인이라는 고정된 공급량을 갖고 있다. 반감기는 이러한 한도에 도달하는 속도를 늦추는 데 도움이 된다.

2012년 첫 반감기 행사 당시를 회고해 보면, 보상은 블록당 50 BTC에서 25 BTC로 줄어들었다. 그 이후, 2016년과 2020 당시 보상은 각각 12.5 BTC 및 6.25 BTC로 줄어들었다.

각각의 반감기 행사는 경험적으로 상당한 가격 랠리로 이어졌다. ETC 그룹의 안드레 드라고쉬에 따르면, 이로 인한 긍정적 효과는 보통 3개월 동안 비트코인의 가격에 반영된다고 한다.

해당 애널리스트는 반감기 행사 이후 비트코인의 성적 데이터를 조사했으며, 첫 100일 이후 좀 더 상당한 가격 움직임이 있음을 지적했다. 그는 또한 지난 반감기 행사의 영향이 곧 드러나기 시작될 것이라고 언급했다.

Today marks exactly 100 days after the #Bitcoin Halving event on the 20th of April.

The market tends to have a short memory but the Halving induced supply deficit should just start take effect from now on.

ACCELERATE. pic.twitter.com/c0K3XXhXRv

— André Dragosch | Bitcoin & Macro ⚡ (@Andre_Dragosch) July 29, 2024