비트코인은 지난주 방대한 강세 모멘텀 이후 52.8만 달러 수준에서 강력한 저항선에 직면했다.

한편 소수의 알트코인들은 계속해서 강세를 보이고 있다. 그 중 하나는 비트코인 마인트릭스로 현재 진행 중인 사전판매의 모금액이 1,100만 달러를 돌파했다.

최근 비트코인 랠리는 현물 ETF에 대한 전례 없는 수요에 의해 촉진되었다. 그러나 ETF 유입 중단과 우려스러울 정도로 높은 자금 조달 비율로 인해 주말 투매를 유발했고 기사 작성 시점 기준으로 비트코인 가격은 현재 24시간 전 대비 0.58% 상승한 52.3만 달러에 거래되고 있다.

아래 가격 차트에서 알 수 있듯이 최근 비트코인은 비트코인을 거래 범위 아래로 추락했고 이는 추가 하락이 임박했다는 신호이다.

기술 지표는 비트코인 가격이 21일 지수 이동 평균선(EMA)를 하회하며 약세 모멘텀을 시사하는 한편 상대 강도 지수(RSI)는 과매도 영역에 위치해 뒤섞인 신호를 보내고 있다.

과매도 구간에 위치한 RSI만으로는 반등을 예측하기 어렵지만 비트코인이 이전 거래 범위와 21일 EMA를 상회하면 강세를 보일 것이라는 분석이 나온다.

최근 하락 원인은 크게 두 가지다. 첫째, 주식시장이 주말을 맞아 폐장하면서 비트코인 현물 ETF 유입이 중단됐다.

이에 대해 암호화폐 분석가 미스터 크립토(Mister Crypto)는 주말에는 ETF가 거래되지 않으며 “이번 주 내내 관측된 매수 압력이 사라질 것”이라고 설명했다.

그는 “변동성이 크게 낮아질 것”이라고 결론 내렸다.

Keep in mind that again this weekend, the Spot #Bitcoin ETFs will not be trading.

The buying pressure we've had throughout this whole week will disappear.

Volatility will be a lot lower.

— Mister Crypto (@misterrcrypto) February 16, 2024