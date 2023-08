비트코인 가격 예측 – BTC 25,000달러 지지선에서 반등··· 핵심 지표 풀이

일요일, 급변하는 암호화폐 시장에서 비트코인(BTC)은 0.50% 이상 상승하여 2만6,133달러에 거래되며 주목을 받고 있다. 특히 2만6,000달러 지지선이 추가 하락을 효과적으로 막았다는 해석이다.

비트코인을 대량 보유한 기업인 마이크로스트래티지는 최근 비트코인이 2만5000달러 근처로 가격이 하락하면서 6억달러가 넘는 미실현 손실이 발생하는 등 상당한 차질을 겪었다.

이 소프트웨어 회사는 45억 달러를 투자해 15만 개가 넘는 비트코인을 매수했고 비트코인당 평균 약 29,970달러의 비용이 발생했다.

마이크로스트래티지는 비트코인이 지난 8월 16일 고점인 2만9,000달러에서 3일 만에 11% 하락하며 6월 이후 첫 비트코인 손실을 기록했다.

NEW: MicroStrategy Inc faces more than $600 million of unrealized loss after recent #Bitcoin price drop. 👀

Despite this, MSTR stock price is up 132% YTD 🤯 pic.twitter.com/jMizI4pX1S

— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) August 19, 2023