비트코인 가격 전망 – 2024년 1분기 10만 달러 돌파 기대, 계속 보유해야 할까?

최근 비트코인 가격의 상승세를 바라보며, 분석가들은 2024년 초에 가격이 10만 달러까지 이를 수 있을 것으로 보고 있다. 이것은 현재 44,000달러에서 127% 상승하는 가격이다. 그리고 이러한 가격 달성은 기타 알트코인을 향한 대대적인 매수압력으로 이어질 것이다.

그렇다면 곧 다가올 비트코인 반감기 외에, 이러한 코인 시장 낙관론을 실제로 유발하는 원인은 무엇일까?

분석가들에 따르면, 이러한 시장 급등은 비트코인 ETF 승인이 임박했다는 기대감 때문이라고 한다. 현재 많은 투자자들은 비트코인 ETF가 내년 초에 승인될 것으로 보고 있다.

유명 코인 트레이더이자 분석가인 알트코인데일리 또한 140만 트위터(X) 팔로워를 향해 이러한 전망에 대해 나누었다. 이 트레이더는 비트코인 ETF 승인과 관련하여 시장에 어떤 일이 발생할지에 대한 생각을 공개했다.

Wall Street listed the first ever spot gold ETF in November of 2004, and the price never came back down again.

We may never see this #bitcoin price ever again once the BlackRock ETF (and others) is approved.

90% chance the spot ETFs all get approved January 5th-10th 2024… pic.twitter.com/3c6uBa3k3d

— Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) December 4, 2023