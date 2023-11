비트코인 가격 전망 – 35,000달러 근접, 모멘텀을 유지하는 고래들

이번 수요일에 비트코인 가격이 0.64% 인상되어 34,432달러로 거래되면서, 비트코인 가격 전망은 계속 강세를 유지하고 있다. 특히 35,000달러라는 기념적인 수치에 근접한 것은 암호화폐 고래들의 상당한 영향력에 기인한 것으로 보인다.

현재 전 세계가 비트코인의 15주년을 기념하는 가운데, 크립토버스는 비트코인 현물 ETF의 미국 내 긍정적인 영향력에 대해 예상하며, 비트코인 수요가 크게 증가할 것으로 보고 있다.

그리고 이 결정적인 순간에, 비트코인이 35,000달러 위에서 그 상승세를 유지할 수 있을지에 대한 여부가 투자자들 사이에서 중요한 쟁점으로 떠오르고 있는 것이다.

고래 움직임 – 비트코인 35,000만 달러 가까이 상승

오늘날 비트코인 시장에 대한 전망이 개선되고 있고, 투자자들의 낙관론도 여러 요인으로 인해 힘을 얻고 있다. 특히 비트코인 가격은 34,500달러 가까이 접근하면서 곧 불장이 실현될 것이라는 희망이 만연한 상태이며, 장기적인 상승 추세를 향한 몇 가지 요인들도 주목받고 있다.

특히 SEC(미국 증권거래위원회)가 비트코인 현물 ETF를 승인할 것이라는 기대감으로 시장 심리는 더욱 강화되고 있다. 또한 양적완화 정책 가능성과 비트코인 반감기로 인한 추가 상승 여지가 기대되고 있다.

#BTC Bitcoin Halving is in April 2024 Next Bull Market peak could occur 518-546 days after the Halving Bitcoin could peak in mid-September 2025 or mid-October 2025$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/4Y1F94rsAh — Rekt Capital (@rektcapital) October 29, 2023

하지만 중요한 것은, 이제까지 비트코인 반감기 전후로 가격이 종종 오르기는 했었지만, 실질적인 수익 실현은 최대 1년 동안 발생하지 않을 수 있다는 사실이다. 이전 비트코인 반감기 데이터를 살펴보면, 비트코인 반감기로 인한 극적인 가격 상승은 보통 반감기에서 몇 달 이후에 발생하곤 했기 때문이다.

크립토버스 – 비트코인 현물 ETF는 금에 버금갈 수 있을까?

최근 비트코인 현물 ETF 도입이 임박함에 따라, 비트코인의 대중화를 향한 거대한 발걸음이 한 발 더 내디뎌지고 있다. 특히 10월 동안 미국 규제 당국이 비트코인 현물 ETF를 승인할 것이라는 기대에 힘입어, 비트코인 가치는 28% 급등할 수 있었다. 비트코인 현물 ETF로 인한 잠재적 자본 유입 추정치는 분석가들에 따라 다양하며, 이는 첫날에 30억 달러에서 5년 동안 550억 달러에 이를 것으로 분석되고 있다.

Cryptoverse: As good as gold? Spot bitcoin ETFs aim to whip up US demand https://t.co/lpgmAg6pNa pic.twitter.com/itHeXcwjRU — Reuters (@Reuters) October 31, 2023

특히 이러한 발전은 그레이스케일 같은 암호화폐 중심 기업과 금융 거물 블랙록 및 피델리티의 관심을 사로잡을 수 있었다. 하지만 몇몇 전통 투자자들은 여전히 암호화폐에 대해 내재적 가치 부족을 지적하며 회의적인 입장을 표하고 있다.

오늘날 현물 ETF에 대한 기대감으로 비트코인의 가격은 34,432달러까지 오를 수 있었으며, 이는 2022년 5월 이후 최대치를 나타낸다. 분석가들은 ETF 시장에서 이 새로운 자산의 참신성을 인정했고, 현재 다양한 예측 전망이 제기되고 있음에도 불구하고, 정확한 수요 예측은 아직 어려운 것으로 간주되고 있다.

비트코인 15년 – 사토시의 비전

사토시 나카모토의 비트코인이 세상에 등장한 지 어느덧 15년이 지났고, 그동안 금융 시스템을 혁신한 공로가 곳곳에서 기념되고 있다. 지금으로부터 15년 전에, 나카모토의 백서 “비트코인: P2P 전자 현금 시스템”이 처음 세상에 모습을 드러낸 것이다. 그 이후, 비트코인을 통해 1조 2000억 달러 규모의 암호화폐 산업이 형성되었고, 비트코인의 가치는 2023년 10월 기준으로 6,700억 달러에 육박하게 된다.

비트코인의 채굴과 작업증명을 통한 탈중앙화 검증 메커니즘은 이중지불 문제를 해결할 수 있었다. 또한 삼식회계를 도입하고, 커뮤니티의 신뢰를 강화할 수 있었다.

The #Bitcoin Whitepaper was published on this day 15 years ago – October 31, 2008. Thank you Satoshi! 🙏 pic.twitter.com/VSpNjCeKDk — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 31, 2023

비트코인은 과다한 에너지 사용 및 정부의 개입 같은 논란과 어려움에도 불구하고, 여전히 탈중앙화 시스템의 창의성과 안전성을 대표하는 상징으로 간주된다. 특히 오늘날 빠르게 변화하는 금융 환경에서 보안성, 투명성, 탈중앙성의 원칙을 견고히 유지함에 따라, 비트코인의 미래 전망은 여전히 밝다. 오늘날 비트코인은 경제적 자유를 위해 함께 협력하여 달성할 수 있는 가능성을 시사한다.

비트코인 가격 전망

비트코인의 4시봉 차트를 살펴보면 주요 가격들을 확인할 수 있다. 우선 비트코인의 주요 가격은 32,203달러이며, 현재 37,738달러의 단기 저항에 진면해 있다. 만약 상승세가 유지된다면, 그다음으로 마주하게 될 저항은 40,954달러와 46,488달러가 될 것이다. 반면 하락할 경우, 단기 지지는 29,062달러이며, 더 아래로 떨어질 경우 23,453달러와 20,386달러를 직면하게 될 것이다.

기술적 지표는 시장 심리에 대한 더 깊은 인사이트를 제공한다. 상대강도지수는 과매수를 나타내는 78이며, 앞으로 하락할 가능성을 암시하고 있다.

MACD는 상승 추세를 나타내고 있다. 또한 현재 비트코인 가격은 50일 지수이동평균 위로 움직이면서, 단기적인 강세 전망을 강화하고 있다.

현재의 차트패턴은 불안정한 횡보 추세를 나타내고 있다. 이러한 패턴은 더 명확한 추세가 나타나기를 기다리고 있는 트레이더들의 우유 부단한 상태를 반영하고 있다.

정리하자면, 전반적인 BTC/USD 추세는 가격이 32,200달러 위를 유지함에 따라 강세를 나타내고 있다. 이 가격선이 유지될 경우, 조만간 단기 저항에 마주할 것으로 기대된다.

하지만 상대강도지수가 과매수 상태를 나타냄에 따라 일시적인 하락이 있을 수 있으니, 트레이더들은 여전히 신중을 기해야 할 것이다. 따라서 앞서 언급한 지지 및 저항선을 항상 주시하기 바란다. 이들은 단기적으로 비트코인 가격 움직임의 중추적인 역할을 맡게 될 것이다.

2023년 눈여겨봐야 할 코인

오늘날 비트코인의 상승세로 인해, 다양한 알트코인과 신규코인 사이에서도 좋은 소식이 들려오고 있다. 따라서 테크리포트 전문가들이 작성한 미래 유망 알트코인 목록 또한 참고하기를 권장한다. 이는 업계 및 암호화폐 소식에 뛰어난 전문가들에 의해 작성되었으며, 여러분의 투자에 도움이 될만한 인사이트를 제공할 것이다.

이러한 정보를 활용하여, 암호화폐 투자에서 항상 우위를 점하기를 권장한다.

미래 유망 알트코인 목록