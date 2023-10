비트코인 가격, 아르헨티나·나이지리아 등 일부 국가에서 사상최고치 경신

2021년 사상 최고치(ATH)인 6만 9천 달러 대비 50% 이상 하락한 비트코인 가격이 일부 국가에서 괄목할 만한 급등세를 보이고 있다. 비트코인 가격은 인플레이션성이 높은 일부 글로벌 법정 통화에 대해 새로운 ATH를 기록했다.

10월 23일부터 10월 24일까지 30시간 만에 일부 국가에서 비트코인의 거래 가격이 사상 최고치를 경신했다. 아르헨티나 페소, 나이지리아 나이라, 터키 리라, 이집트 파운드, 라오스 킵 등이 여기에 해당한다.

암호화폐 분석가 마일 도이셔는 X 플랫폼을 통해 일부 국가에서 비트코인 가격의 새로운 추세를 전했다.

#Bitcoin just hit an all-time high in Argentina, Turkey and Nigeria. 🚀 pic.twitter.com/sKRNUaBMX8

해당 국가들의 BTC 거래 가격 변화는 현재 자국 통화의 평가 절하 때문이다. 또한, 최근 BTC 가격의 16% 급등은 해당 국가들에 미치는 영향을 확대시켰다.

나이라와 리라화는 10월 24일과 25일에 미국 달러 대비 바닥을 쳤지만 페소는 미국 달러 대비 최저점에서 0.85% 하락하는 데 그쳤다.

국제 통화 기금(이하 IMF)은 물가상승률이 일부 국가에 미치는 영향에 대해 보고했다. IMF 자료에 따르면 베네수엘라 볼리바르의 연간 물가상승률이 360%로 가장 높은 것으로 나타났다.

짐바브웨 달러가 314%로 2위, 아르헨티나 페소가 122%로 3위를 차지했다.

또한 자료에 따르면 터키 리라와 나이지리아 나이라는 각각 51%와 25%의 인플레이션율로 6위와 15위를 차지했다. 특히 비트코인과 스테이블코인과 같은 주요 암호자산은 극심한 인플레이션에 대한 헤지 역할을 한다.

체이널리시스(Chainalysis)의 9월 12일 보고서에 따르면, 나이지리아, 튀르키예, 아르헨티나는 전 세계적으로 암호화폐 도입률이 가장 높은 국가 중 각각 2위, 12위, 15위를 차지하고 있다.

안타깝게도 이들 국가의 정부는 암호화폐 산업에 적극적이지 않다. 반면 나이지리아는 최근 암호화폐 수용에 있어 인상적인 진전을 보이고 있다.

2021년 2월, 나이지리아 중앙은행이 현지 은행의 암호화폐 거래소 및 기업에 대한 서비스 제공을 금지한 것을 상기한 바 있다. 나이지리아는 2022년 12월 암호화폐 자산을 “투자를 위한 자본”으로 인정하는 법안을 통과시키겠다고 발표하면서 암호화폐에 대해 긍정적인 입장을 취하기 시작했다.

또한, 이 나라는 이전의 암호화폐에 대한 입장을 뒤집으면서 세계적인 변화와 관행에 발 맞춰 움직여야할 필요성을 강조하였다. 튀르키예의 경우, 2021년 4월 중앙은행이 상품과 서비스에 대한 결제 수단으로 암호화폐를 사용하는 것을 금지하였다.

그러나 이 나라에는 암호자산에 막대한 투자와 거래를 하는 암호화폐 지지자들이 많다.

게다가, 튀르키예는 자국 통화인 리라를 디지털화하기 위한 수단인 중앙은행 디지털 화폐 (CBDC)의 개발 계획을 수립하고 있다. 한편, 다가오는 아르헨티나의 대통령 선거는 아르헨티나의 인플레이션 위기에 영향을 미치는 요인들 중 일부일 수 있다.

특히 하비르 마일리 대선 후보는 11월 최종 투표에서 경쟁자인 세르기 마사와 맞붙게 되는데 자국 내 달러에 대해 서로 다른 시각을 갖고 있다. 마이크로스트래티지의 설립자이자 회장인 마이클 세일러에 따르면 아르헨티나의 인플레이션은 99%이며, 아르헨티나 국민들은 비트코인 투자를 고려해야 한다.

With inflation at 99% in #Argentina, it’s 99% likely that the citizens of that beautiful country would benefit from #Bitcoin.

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) February 15, 2023