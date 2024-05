비트코인, 2022년 약세장 이래 최악의 달로 기록

비트코인은 4월에 초반의 상승세를 일부 잃으면서 가격 변동성을 보였다. 오늘 현재, 가격은 지속적인 매도세로 인해 중요 저항선 밑으로 떨어졌다.

보고서에 따르면, 비트코인은 4월에 12% 내려 앉을 것이라고 한다. 그렇게 된다면, 1년 기간 중 이번 달은 가장 저조한 성적을 보인 달이 될 것이다. 현재의 성적과 업계 동향에 기초해, 비트코인에 대해 주목해야 할 다섯 가지의 본질적인 사항이 있다.

비트코인 가격이 변동성에 직면한 반면, 일부 시장 관측자들은 현재 지지선을 주시하고 있다. 흥미롭게도, 일부 긍정론자들은 비트코인이 박스권 내에서 거래되고 있기 때문에 곧 회복되어 다시금 강세장을 이어갈 것으로 믿고 있다.

하지만, BTC의 주간 마감은 계속적인 하락으로 인해 고무적이지 못했다. 오전 6시 1분(미 동부 표준시) 현재 비트코인의 가격은 61,680달러로, 지난 24시간 기준 1.4% 하락했다. 또한, 지속적인 매도세로 인해 금주에 5.7% 하락했다.

BTC의 현재 가격 범위는 2019년 4월 이래 최저 수준이었다. 암호화폐 매매자인 스큐(Skew)에 따르면, 매도세는 미국의 자동 매매 알고리즘 때문이라는 것이다.

$BTC 1W

I do see the potential for longer crab between $67K – $58K till proper flow supported breakout

Previous cycle 2018 – 2021

Price had actually an echo bubble with backtested 1M close as resistance

then 21 – 28days consolidation prior to breaching ATHs & parabolic run…

April 28, 2024