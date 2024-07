비트코인 거래량 89% 급증 ··· 99BTC 코인 대규모 채택?

월요일(29일) BTC의 24시간 거래량이 89% 증가하면서 지난 4월 이후 처음으로 7만 달러를 넘어섰다.

암호화폐 분석가 렉트 캐피탈은 BTC가 역사적으로 상당한 상승을 선행했던 시장 사이클 시점에 있다고 제안한다.

줄리엔 비텔은 볼린저 밴드 분석을 바탕으로 내년까지 BTC가 19만 달러에 도달할 것으로 전망했다.

비트코인 상승세는 대표적인 암호화폐 교육 플랫폼인 99비트코인이 선보인 99BTC와 같은 암호화폐를 포함한 모든 BRC-20 토큰에 수혜를 줄 수 있다는 진단이다. 99BTC 토큰은 이더리움에서 출시되었지만 곧 오디널스 프로토콜을 통해 비트코인으로 브릿징된다.

최근 53,000달러까지 하락했음에도 불구하고 BTC는 강세 궤도에 진입했고 폭발적인 상승을 위한 시점에 위치했을 수 있다. 한 전문가는 X(옛 트위터) 를 통해 BTC의 13년 역사적 성과에 기반한 지수 붕괴 예측 모델을 사용하여 비트코인이 20만 달러를 기록할 것이라고 제안한다.

7만 달러 저항선을 돌파한 어제는 지난 반감기 이후 100일째 되는 날과 일치한다.

ETC 그룹의 안드레 그라고치는 과거 BTC 가격 움직임을 조사한 결과 어제가 BTC 가격이 반감기 이전 가격의 100%를 돌파한 날임을 발견했다.

반감기의 영향은 내년 2월로 예상되는 반감기 발생 후 400일에 가장 높은 것으로 나타났다.

적기에 개시된 99BTC 프리세일은 BTC 강세장에 맞춰 마무리될 예정이다.

10년 이상의 경험과 수백만 명의 독자를 보유한 암호화폐 교육 플랫폼의 선구자인 99비트코인은 불과 몇 달 만에 250만 달러가 넘는 자금을 모금했다.

99BTC 토큰은 99비트코인의 새로운 런투언(L2E, Learn-to-Earn) 플랫폼의 기본 통화로 블록체인 기술과 암호화폐 관련 모듈과 퀴즈를 완료한 사용자에게 보상으로 지급된다.

이더리움 상에서 발행되는 99BTC는 곧 오디널스(Ordinals) 프로토콜을 통해 비트코인 네트워크로 브릿징된다. 이러한 전략적 결정은 다음과 같은 몇 가지 이점을 가지고 있다:

99BTC는 비트코인 생태계와의 브릿징 뿐만 아니라 연간수익률이 최대 672%에 달하는 스테이킹 서비스를 제공한다. 프리세일 투자자들은 현재까지 약 180만 달러 상당의 99BTC를 16억 달러 이상 스테이킹했다.

프리세일은 99BTC를 개당 0.00115달러에 판매하는 마지막 두 번째 단계에 접어들었다. 투자자들이 올해 말까지 126%의 수익을 거둘 수 있는 기간은 단 일주일밖에 남지 않았다.

🚀 Important announcement! 🚀

We have now reached the final stage of the $99BTC presale! 🤯

Hurry and secure your tokens now before the #Presale ends on the 6th of August at 9.30 AM UTC.

Don’t miss out! 👉 https://t.co/9aJ5rE6jNB#99Bitcoins #BTC #Crypto #L2E pic.twitter.com/V742gsgnv9

— 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) July 31, 2024