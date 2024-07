비트멕스의 새로운 바스켓 지수, 상위 10개 밈코인 담는다

파생상품 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)가 하나의 금융 상품으로 선두 밈코인에 대한 노출을 투자자들에게 제공하는 MEMEMEXTUSDT 계약을 새롭게 출시했다.

비트멕스의 새로운 금융 상품을 살펴보고 암호화폐 업계에 어떤 의미를 지니는지 알아보자.

밈코인 가격은 변동성이 매우 크기 때문에, 인덱스는 가중 평균을 기초로 하며 정확성을 위해 매월 리밸런싱한다. 비트멕스는 이 새로운 상품과 미국 내 시총 상위 500개 기업의 성적을 추적하는 유명 주식시장 지표인 S&P 500과 비교한다.

이번 출시는 비트멕스 옵션(BitMEX Options) 및 고레버리지(200배)의 $ETH 무기한 스왑(ETHUSD)의 소개에 이은 비트멕스의 계속적인 거래 상품 확대에 따른 것이다.

무기한 스왑은 만료일 없이 투자자가 자산의 향후 가격을 예상해 볼 수 있도록 하는 파생상품 계약이다.

마찬가지로, MEMEMEXTUSDT $USDT 마진 무기한 스왑을 통해 투자자는 최대 25배의 레버리지 유명 밈코인들의 가격 변동에 투자할 수 있도록 한다.

비트멕스의 새로운 바스켓 지수에 대한 좀 더 자세한 세부사항은 다음과 같다:

출시를 기념하기 위해, 비트멕스는 1만 $USDT 증정 행사를 발표했다. 밈코인 지지자들은 자신의 운을 시험해 볼 수 있는 시간이 3일이 남았다.

Introducing the BitMEX Meme Basket Index Perp – the S&P500 for crypto memecoins. It’s your gateway to get exposure to all the top meme coins at once, like $PEPE, $SHIB, $WIF, $DOGE, and $BONK.

Join our $500 Giveaway:

1. Follow @BitMEX, Like & RT

2. Tag 3 friends + @BitMEX

3.… pic.twitter.com/S3IK9rhGyc

— BitMEX (@BitMEX) July 4, 2024