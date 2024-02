블랙록·피델리티 비트코인 ETF, 총 48억달러 순유입 기록하며 1월 ETF 자금유입 10위권 진입

블랙록·피델리티의 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)가 1월 ETF 자금 유입 순위 10위권에 이름을 올렸다.

모닝스타의 리서치 분석가 란 안 트랜의 보고서에 따르면 블랙록의 ‘아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)’는 추정 순유입 26억 달러로 8위에 올랐다.

그리고 ‘피델리티 와이즈 오리진 비트코인 ETF(FBTC)’가 추정 순유입 22억 달러로 10위를 차지했다.

와이차트(YCharts) 자료에 따르면 미국 시장에서 2023년 12월 31일 기준 3,100개 이상의 ETF 상품이 운용되고 있다.

자금 유입 측면에서 블랙록·피델리티의 비트코인 ETF 상품의 우세는 투자자산으로서 비트코인에 대한 관심이 증가되고 있음을 부각시킨다.

위 보고서는 이와 대조적으로 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC)가 지난 1월 57억 달러상당의 자금이 유출돼 ETF 중 두 번째로 높은 유출량을 기록했다고 밝혔다.

네이트 제라치 투자자문사 ETF스토어 사장은 “제가 이런 일(비트코인 ETF 상품의 ETF 자금 유입 10위권 진입)을 목격하게 될 줄은 상상도 못했다”고 말했다.

