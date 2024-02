블랙록·피델리티, 30년간 ETF 시장 내 최대 실적 데뷔 기록

최근 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 비트코인 현물 ETF 승인 이후 ETF 시장은 더욱 활기를 띠고 있다. 2024년 1월 10일, SEC는 11건의 BTC 현물 ETF 신청을 승인했다.

모든 ETF 상품 중 실적 규모에서 주도권을 잡은 종목은 블랙록·피델리티의 BTC 현물 ETF다. 두 ETF는 미국 내 ETF 시장에서 30년간 가장 성공적인 데뷔를 선보였다.

블룸버그 인텔리전스의 데이터에 따르면 블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)와 피델리티의 와이즈 오리진 비트코인 펀드(FBTC)의 인상적인 성과가 기록됐다.

각 ETF는 거래 개시 후 17일 이내에 30억 달러 이상의 투자금이 유입됐다.

현존하는 5,500개가 넘는 ETF 상품 중 이 같은 기록을 세운 유일한 ETF는 위 두 ETF 상품이다. 블룸버그 ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 2월 8일 X(옛 트위터) 게시물을 통해 이 소식을 확인했다. 그는 IBIT와 FBTC가 자기들만의 리그를 형성했다고 전했다.

Here's a look at the Top 25 ETFs by assets after 1 month on the market (out of 5,535 total launches in 30yrs). $IBIT and $FBTC in league of own w/ over $3b each and they still have two days to go. $ARKB and $BITB also made list. pic.twitter.com/Yyi1nxukUk

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 8, 2024