블랙록, 현물 비트코인 ETF에 10만 달러 시드 투자 받아

미국에서 최초의 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 출시하기 위한 질주는 계속되고 있다. 미국 증권거래위원회는 이번에 공개한 문서에서 몇몇 자산운용사가 시드 펀딩을 받았다고 밝혔다.

공문에 따르면 한 익명의 투자자가 세계 최대 자산운용사 블랙록의 현물 비트코인 ETF에 10만 달러를 투자했다.

12월 4일에 SEC는 대기 중인 현물 비트코인 ETF의 신청 현황을 공개했다. 공개된 문서에 따르면 한 투자자가 2023년 10월 27일에 시드 투자의 일환으로 블랙록에 10만 달러를 건넸다.

이 투자자는 블랙록으로부터 비트코인 ETF 4,00주를 주당 $25에 구매하기로 동의했다.

문서에 따르면 “해당 시드 자본 투자자는 2023년 10월 27일에 10만 달러 상당의 주식을 구매하기로 동의했으며, 27일에 4,000주를 $25.00에 구매해 실행했다.”

이번 거래를 통해 투자자는 현물 ETF가 만들어질 때 법정 인수인 역할을 하게 된다.

시드 투자금은 프로젝트를 금전적으로 지원하기 위해 유치하는 투자금의 한 종류이다. 이번 투자금은 BTC ETF를 초기에 생성할 수 있도록 지원하는 데 사용된다. 또한 공개 시장에서 주식의 거래가 원활하게 이루어지도록 지분 유동성을 공급한다.

블랙록의 이번 증권신고서는 블랙록이 스폰서 수수료를 감당하기로 한 결정을 암시한다. 이는 블랙록이 일시적으로 단기 신용 거래로 비트코인, 현금을 조달하는 상황에 적용된다.

Eyeballing it a bit now. This section on the Trade Credit Lender is much longer in new version. (I think) this is exclusive to BlackRock’s filing. pic.twitter.com/gBy0u0775D

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 5, 2023