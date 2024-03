북 오브 밈(Book Of Meme, BOME) 가격은 기사 작성 당시 24시간 전 대비 20% 하락하여 0.01285달러에 거래되고 있다. 이는 3월 14일 출시 이후 1310% 상승한 수치다.

BOME의 최근 급등은 지난 3월 16일 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스 상장 소식이 전해진 이후 발생했으며 앞서 BOME 가격 상승에 크게 기여한 일부 고래들이 내부 지식을 갖고 있었던 것 아니냐는 추측이 나오고 있다.

Does He know something we don't?🤔 https://t.co/cDrm9SOtOB pic.twitter.com/g6GbCbZb1L

A fresh wallet withdrew 12,721 $SOL ($2.3M) from #Binance and bought 314M $BOME at $0.0074 in the past 30 mins.

BOME는 이미 시가총액이 7억 달러를 상회하는 밈 코인 중 7위로 등극했다.

북 오브 밈 가격 차트를 살펴보면 헤드앤숄더 패턴이 형성되고 있으며, 이는 통상적으로 약세 반전을 의미한다. 이는 현재 0이하이며 감소 중인 AO(Awesome Oscillator)에 의해 뒷받침되며 단기 모멘텀이 장기 모멘텀보다 약함을 의미해 약세 압력을 시사한다.

반면, ADX(Average Directional Index) 지표는 20.95로 추세 강도가 완만함을 뜻한다. 그러나 감소하고 있어 강세가 약해지고 있음을 경고한다.

최근의 추세 변화는 고래들의 수익 실현에서 비롯됐다고 할 수 있다. 룩온체인(Lookonchain)의 통계에 따르면, sundayfunday.sol라는 한 고래는 단 3일 만에 72,000달러를 3020만 달러로 상승시켰다.

이 고래는 최대 BOME 사전판매 투자자로 421 SOL(7만2000 달러상당)을 현재 약 3060만 달러상당인 14억3400만 BOME으로 교환했다.

그는 이후 1억9,600만 BOME을 19,646 SOL(366만 달러상당)와 교환하였고 12억4000만 BOME(2657만 달러상당)을 보유하고 있다.

sundayfunday.sol turned $72K into $30.2M in just 3 days on $BOME!😱

sundayfunday.sol is the largest $BOME pre-sale participant, spending 421 $SOL($72K) to participate in the pre-sale of $BOME and received 1.43B $BOME($30.6M currently).

He sold 190M $BOME for 19,646 $SOL($3.66M)… pic.twitter.com/4m3spvkI72

— Lookonchain (@lookonchain) March 17, 2024