비트코인 ETF와 이더리움 ETF, 시장 안정화 가능하다 – 어째서 그럴까?

기관 투자자자들은 장기 투자를 우선시하는 경향이 있으므로, $BTC 및 $ETH ETF가 시장을 안정화시킬 수도 있다.

월요일, $BTC와 $ETH가 각각 4,950달러선과 2,200달러선 밑으로 추락할 때, ‘위크 핸드(weak-hands)’ 투자자들은 손실을 보며 매각했다. 시장은 약간 회복했으나, 상당한 신뢰감을 얻기엔 아직 충분치 않다.

기관 투자자들은 전략적 매매, 더 높은 투자 위험 감수도 및 장기 투자를 통해 암호화폐 시장의 유동성을 제어할 수도 있다.

어째서 BTC 및 ETH ETF가 시장을 안정화시킬 수 있는지 그리고 암호화폐가 녹색 목초지를 내닫게 될지 여부에 대해 살펴보도록 하자.

ETF 제공업체는 ETF 투자자들이 단기적인 공포, 불확실성 및 의심(FUD)에 전혀 겁먹지 않는 ‘매수 후 보유’ 유형이라는 패턴임을 알아차리고 있다.

비트와이즈는 월요일에 수백만 달러 상당의 ETP 유입을 경험했으며 수요가 ‘매도 압력 상쇄에 도움이 되고 있다’고 주장했다. 이러한 주장은 시장 전반에 걸쳐 공포로 인한 매도가 동시에 일어나고 있음을 말한 것이었다.

OSL (홍콩의 ETF 운용사) CEO인 패트릭 판(Patrick Pan)은 “기관 투자로의 이러한 전환이 좀 더 안정적인 시장이 되는 데 기여했다”고 말한다.

블룸버그(Bloomberg)의 선임 애널리스트인 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 $IBIT (아이쉐어즈 비트코인 신탁) ETF 투자자들이 ‘디지털 화폐’ 데이 트레이더들과는 대조적으로 월요일에 주식을 매도하지 않았다며 감탄했다.

So $IBIT investors woke up on Monday to a -14% move over wknd after stomaching an 8% decline the week prior and what did they do? ABSOLUTELY NOTHING. $0 flows. Compared to some of these degens these boomers are like the Rock of Gibraltar. You guys are so lucky to have them. pic.twitter.com/Qqg9Y2E40k

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 6, 2024