바이비트, 새로운 EU 암호화폐 규정 시행에 따라 프랑스 시장 철수

5월 16일에 국가의 금융 위원회인 금융 시장 규제 당국(Autorité des Marchés Financiers, AMF)은 바이비트가 2022년 블랙 리스트에 올랐다는 사실에 대해 프랑스 주민에게 고지했다. AMF는 앞서 ‘현 프랑스 규정 미준수’를 이유로 들었다.

바이비트의 서비스 제공 여부는 프랑스 규제 당국과의 마찰과 더불어 전 세계적으로 다양하다. 어떤 일이 있었는지 좀 더 자세히 알아보도록 하자.

바이비트와 프랑스 규제 당국 사이의 문제는 모든 암호화폐 거래소는 디지털 자산 제공업체(DASP)로 등록해야 한다는 사실에 기인한다.

하지만, 바이비트는 네덜란드에서의 성공적인 사례가 유럽 규제 당국과 협력하려는 업체의 의지를 증명한다고 주장함으로써 사람들을 안심시키려고 노력했다. 바이비트는 암스테르담에 새로운 지점을 열었고, 이는 SATOS와의 파트너십을 통해 가능했다.

바이비트의 공동 창립자 겸 CEO는 “모든 사용자에게 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 환경을 제공하기 위해 전념하고 있으며 현지의 규정을 준수해야 하는 중요성에 대해 잘 알고 있다”고 말했다.

바이비트는 AMF에 의한 ‘최근의 규제 상황’으로 인해 프랑스 시장으로부터 철수한다고 발표했다. 거래소는 8월 2일을 기점으로 계정의 사용은 ‘해지’ 모드에만 국한될 것이라고 프랑스 사용자들에게 고지했다. 사용자는 다음과 같은 기능을 사용할 수 없게 된다:

8월 13일 이후 종료되지 않고 개설된 채로 남아있는 포지션은 모두 자동으로 현금화될 예정이다. 그 이후, 카드 서비스는 종료되며 프랑스 사용자들은 자신의 바이비트 계좌에서 출금만 가능하게 된다.

Bybit to Cease Operations and Withdraw Products from France ! pic.twitter.com/Wr80w5N1Bt

— Ethos Vertical (@EthosVertical) August 2, 2024