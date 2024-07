다음 주로 다가온 이더리움 ETF 승인, $ETH가 $BTC의 성과를 재현할 수 있을까?

이더리움 ETF가 7월 23일 거래를 시작하며 기존 전통 금융에서 암호화폐 수용의 분기점을 맞이할 것으로 보인다.

에릭 발추나스(Eric Balchanuas, 블룸버그 선임 ETF 애널리스트)의 X 게시물에 따르면, 미 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)가 다음 주 화요일 ETH ETF를 준비하기 위해 발행업체들에 최종 S-1 서식을 수요일까지 제출하도록 요청했다고 한다.

그레이스케일(Grayscale), 비트와이즈(Bitwise), ARK 21 쉐어즈(Shares) 및 인베스코 갤럭시(Invesco Galaxy)가 승인을 기다리고 있는 금융 기관들에 속한다.

암호화폐 시장이 ETH ETF 승인을 기다리고 있는 동안, $ETH의 가격은 어제 이후 2% 이상 상승했다. 현재 3,400달러 부근에서 거래되고 있다.

SEC가 1차 ETH 신청(양식 19b-4)을 승인하자마자, 가격은 약 3,600달러에서 3,900달러로 8.33% 급등했다.

1월 10일 비트코인의 ETF 승인 이후, 해당 암호화폐의 가격은 46,000달러에서 3월 21일에 역대 최고가인 75,000달러 이상까지 상승했다.

비트코인의 현재 가격은 약 64,000달러로, SEC 승인 이래 32%가 상승했다. 이와 같은 사례를 볼 때 $ETH의 가격 또한 그 이상 상승할 수 있음을 시사한다.

바이낸스(Binance)는 $ETH에 대한 현재의 심리가 강세장을 예고하고 있으며 2030년까지 4,200달러 이상 수준에 도달할 것이라 예상한다고 발표했다.

또한, 비트와이즈 CIO 맷 호건(Matt Hougan)은 ETH ETF는 거래 첫 달에 최대 150억 달러의 유입량을 유치할 수 있을 것으로 예상한다.

Spot Ethereum ETPs Will Attract $15 Billion in Their First 18 Months

An excerpt from Bitwise CIO @Matt_Hougan's weekly memo to investors.

A good starting point for estimating inflows is to look at the relative size of BTC and ETH. I’d expect investors to allocate to Bitcoin and…

— Bitwise (@BitwiseInvest) June 26, 2024