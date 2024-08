칸토 네트워크 서비스 중단 33시간, 고객 자금은 안전해

코스모스 기반의 L1 블록체인 칸토(Canto)는 대대적인 업데이트 이후 33시간 동안 서비스 중단 사태가 발생했다.

칸토는 지난 일요일(11일) 캘리스토 업그레이드 이후 모든 거래를 중단하며 X(옛 트위터)를 통해 고객 자금은 위험하지 않다고 주장했다.

서비스 중단의 원인은 무엇인지, 칸토가 언제 해결책을 내놓을지, 그리고 고객들은 이 상황에 어떻게 반응했는지 알아보자.

일요일 서비스 중단 이후 칸토 가격은 0.40달러 이하로 떨어져 투자자들의 자신감이 하락했음을 시사했다.

작년 칸토 L1 블록체인은 대략 530% 증가한 0.60달러를 기록하며 눈부신 출발을 보였다. 하지만 이더리움 L2 블록체인으로 전환하기로 한 결정을 번복하고 총 예치금(TVL)이 1,350만 달러까지 떨어졌다.

이번 서비스 중단이 투자자들 사이에 큰 두려움을 발생시키지는 않은 것으로 풀이된다.

칸토 팀은 이번 서비스 중단의 주요 원인이 ‘합의 방식‘에 있다고 설명하며 어제 19시(한국시간)에 이를 해결하기 위한 업그레이드를 진행할 것이라고 발표했다.

Canto chain is currently experiencing an issue with consensus that has caused the chain to halt.

An upgrade to address this issue will be carried out on Monday, August 12 UTC 12:00.

All funds are safe. Once the chain resumes, users will be able to access all activities as…

— Canto (@CantoPublic) August 11, 2024