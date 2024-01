카르다노(ADA), 0.519달러에서 지지 확보 – 0.68달러로 반등할까?

카르다노의 최근 랠리는 몇 주 동안 가격을 0.6달러 위로 끌어올렸지만, 결국 정체되었다. 현재 ADA 코인은 0.519달러 부근에서 지지를 확보한 것으로 보인다.

현재 ADA 코인을 향한 매수자 푸시가 미미한 것을 고려하면, 과연 토큰이 다시 0.68달러를 향해 반등할 수 있을지는 아직 미지수이다.

한편 ADA 코인은 0.53달러로 거래되고 있으며, 이는 미 동부시간 오전 9:40분을 기점으로 2% 하락한 상태이다. 하지만 최근 7일 동안 8.5% 이상 상승한 관계로, 상승폭 일부는 여전히 유지되고 있다.

이처럼 ADA 코인이 매도자 및 매수자 사이의 통제권 싸움으로 고군분투하는 가운데, 최근 공개된 스폰지 V2는 대규모 투자수익률을 약속하는 최고의 대안으로 간주되고 있다.

카르다노 가격은 지난 2달 동안 코인 시장 전체의 변동 속에서 수많은 업앤다운을 경험했다. ADA 코인은 2023년 11월에 0.30달러 가까이 하락한 후, 12월 초에 150% 급등하여 0.60달러 구간에 진입하기도 했다.

하지만 빠른 펌프는 빠르게 열기를 잃었고, ADA 코인은 1월 8일 수익실현으로 인해 50% 하락하여 0.40달러 구간으로 하락했다. 하지만 1월 11일에 0.5달러를 넘는 반등을 보인 후 지지선을 새롭게 갱신했다. 즉 불과 4일 만에 50%가 상승한 것이다.

하지만 0.6달러 구간에는 과도한 저항이 있었고, 랠리 시도가 수차례 좌절되었다. 참고로 2022년에도 동일한 구간에서 세 차례 돌파 실패를 경험한 바 있다.

지표를 보면, ADA 코인은 1월 급등 동안 50일 이동평균 위를 잠시 상회했지만, 후에 약세 심리로 다시 하락했다.

연속적으로 높은 저점을 확보했음에도, ADA 코인은 여전히 강세에 대한 확신이 없는 상태이다. 몇몇 긍정적인 신호도 보이고 있지만, 강력한 저항과 변덕스러운 심리로 인해, 단기 전망이 불분명한 상태이다.

카르다노는 현재 주요 단순이동평균 아래에서 거래되고 있으며, 이는 종종 매도 모멘텀이 가격을 과매도 수준으로 견인했음을 나타낸다.

하지만 이러한 과매도 상태는 상승 반전 가능성을 시사한다. 왜냐하면 저가매수를 노리는 투자자들이 매집할 수 있는 기회를 나타내기 때문에, 코인 수요가 오르고 가격 상승으로 이어질 수 있는 것이다.

카르다노 가격은 또한 2023년 12월부터의 가격 움직임을 담고 있는 하락채널(빨간선)의 상한선에 접근하고 있다. 이 하락 구조는 장기 하락추세를 반영한다.

하지만 카르다노가 이 상한선을 돌파할 수 있다면, 황소가 그동안의 하락추세를 제압하는 것을 보게 될 것이다.

이는 ADA 코인 가격에서 매우 긍정적인 신호가 될 것이다. ADA의 상대강도지수는 현재 47이며, 매수자 및 매도자의 비슷한 균형을 나타낸다. 결국 오늘 몇 시간이 ADA 코인 가격에서 중요한 시간이 될 것이다. 왜냐하면 황소와 곰 사이의 결과가 결국 ADA의 상승 또는 하락을 결정하게 될 것이기 때문이다.

만약 황소들이 다시 우위를 장악하는 것을 확인하려면, 하락채널을 뚫어내는 돌파가 필요할 것이다. 그러면 ADA 코인은 며칠 안에 0.6달러 수준으로 회복할 수 있을 것이다.

ADA 코인은 지금 당장은 ETH, SOL 만큼 인기가 없지만, 이는 올해 안에 바뀔 수 있다. 최근 코인쉐어즈 리포트에 따르면, ADA는 1월 첫째 주에 370만 달러의 투자를 받았다고 한다.

🟢 2024 is off to a strong start, with US$151 million in inflows! Total inflows since the Grayscale vs SEC lawsuit now stand at US$2.3 billion.

이 리포트는 카르다노 네트워크가 2023년 개발을 기반으로 상당한 성장을 이루었음을 시사한다. 오늘날 150개의 앱이 카르다노에서 구동되고 있으며, 1300개 이상의 프로젝트가 개발됨에 따라, 카르다노는 더욱 강력해질 것이다.

이러한 성장은 에이다 코인에게 긍정적인 영향을 미치고, 몇 달안에 1달러로 상승할 수 있도록 할 것이다.

ADA 코인 같은 암호화폐가 약세 모멘텀에 대항하는 동안, 트레이더들은 새로운 옵션을 모색하기 시작했다. 특히 스폰지V2(SPONGEV2)는 오늘날 대안 중 최고 옵션으로 간주되고 있다.

이더리움 기반 스테이크-투-언 암호화폐인 스폰지 V2는 스폰지 밈코인의 명성 덕분에 투자자들의 상당한 관심을 얻을 수 있었다. 작년에 출시된 스폰지 V1 토큰은 당시 엄청난 성공을 거두었고, 덕분에 많은 이들은 SPONGEV2 또한 10-50배 상승을 보일 것으로 기대하고 있는 것이다.

SPONGE V1의 경우, 2023년에 출시되어 시가총액이 100만 달러에서 1억 달러까지 100배 성장한 바 있다. 그리고 이제 스폰지V2가 이러한 성공을 재현할 준비가 되어 있는 것이다.

특히 스폰지 V2는 유틸리티가 없는 대부분의 밈코인과 다르다. 이는 신나는 P2E 게임을 제공하고, 연간수익률 320%에 달하는 인상적인 스테이킹 보상을 제공한다.

스폰지 V2는 스폰지 V1의 높은 성장을 놓친 모든 투자자들에게 두 번째 기회를 제공할 것이다. 스폰지 토큰은 현재 50억 개 이상이 스테이킹됨에 따라, 높은 인기와 참여율을 자랑하고 있다.

