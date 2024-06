카르다노, 디도스 공격에 신속하게 대응; 자산 가격 7% 뛰어올라

어제 저녁, 카르다노(Cardano)는 분산된 서비스 거부(distributed denial-of-service, DDoS) 공격을 성공적으로 방어해 냈다.

최근 보고서에 따르면, 공격자의 목표는 네트워크의 스테이킹 풀이었다고 주장하고 있으나 카르다노 개발자는 공격자의 주요 목표는 서비스 방해로 최근 발표했다.

하지만, 블록체인은 성공적인 방어선을 구축해 공격자에게 보복을 가했으며 이로 인해 투자자의 신뢰와 자산의 가격이 높아질 수 있었다.

블록체인을 오버로딩하기 위해, 공격자는 카르다노의 10,487,530번 블록을 목표로 194회의 스마트 컨트랙트를 실행했고 그 결과 그에겐 트랜잭션당 0.9개의 $ADA (0.35달러 상당)라는 비용이 발생했다.

그는 서버를 포화시켜 카르다노를 셧다운 시키기 위해 모든 블록에 여러 건의 트랜잭션을 수행했다.

🐛 Each transaction executes 194 smart contracts. 🐛 The attacker is spending 0.9 ADA per transaction. 🐛 They are filling each block with many of these transactions. 🐛 The smart contracts used are of type REWARD.

아나스타샤 랩스(Anastasia Labs) (카르다노의 개발 업체)의 창립자 필립 디사로(Philip Disarro)는 X에 솔루션(공격자의 스테이크 자격을 등록 취소)을 게시했으며, 이 방법을 통해 해커의 계략을 역이용하여 본질적으로 해커의 자금을 ‘훔치는’ 결과를 가져왔다.

Hey, if anyone wants to claim 400 Ada from the attacker just deregister the stake credentials they are using (you get 2 Ada per stake credential you deregister and the attacker is using 194 always succeeds credentials). Also, this would immediately stop their DDOS on the network… https://t.co/hbw8gUpElr

— phil (@phil_uplc) June 25, 2024