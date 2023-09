카르다노 가격 예측: ADA 0.5% 상승 – 어디까지 오를까?

암호화폐 시장에서 전반적인 횡보세가 관찰되는 가운데 카르다노(Cardano, ADA) 가격은 24시간 전 대비 0.5% 상승해 0.246018달러에 거래되고 있다.

ADA는 7일 전 대비 2.5%, 30일 전 대비 6.5%, 그리고 연초 대비 1.5% 하락한 상태다. 이는 BTC, ETH, XRP 등 대형 토큰들과 대조적이다.

그러나 ADA는 지난 몇 달간 하락하여 저평가되고 있어 전반적인 시장 조건이 더욱 긍정적으로 변한다면 다음 몇 주간 크게 상승할 가능성이 제기된다.

ADA 지표는 분명 회복 랠리를 시사한다. 상대 강도 지수(보라색)는 8월 초부터 50 아래에 위치해있다.

ADA는 꽤 오랜 기간 하락세에 갇혀 있으며 30일 이동 평균선(노란색)도 몇 달 동안 200일 이동 평균선(파란색)을 크게 밑돌고 있다.

또한 8월 이후로 ADA 가격은 20일·200일 이동 평균선 아래에 머물러 왔어 반등이 기대된다.

ADA의 지지선(녹색)이 최근 몇 주 동안 안정된 모습을 보여 저점을 찍고 회복 준비를 마쳤음을 시사한다.

최근 몇 주 동안 ADA의 가격이 하락한 것은 카르다노의 문제가 아닌 중국 경제 둔화와 미국 정부의 암호화폐 견제, 그리고 고금리 등 여러 거시경제적 요소에 의해 투자자들 사이에서 비관론이 형성됐기 때문이라는 해석이다.

하지만 ADA의 펀더멘털은 언제나 그랬듯이 건실하며 카르다노는 레이어1 블록체인 네트워크로서의 안정적인 성장과 개발이 꾸준히 진행 중이다.

실제로 카르다노 총 예치금액(TVL, Total Value Locked)은 연초 대비 196% 상승했고 ADA 가격은 하락했기 때문에 이 TVL 상승은 플랫폼의 채택 증가와 성장에서 왔다.

InputOutput Hong Kong의 최신 통계에 따르면 카르다노에서는 현재 140개 이상의 프로젝트가 성공적으로 런칭되었으며 1,200개 이상의 프로젝트가 개발 중에 있다.

ICYMI: the #EssentialCardano development update is live and packed full of all the details of what’s been going on development-wise on #Cardano.

Check it out now! https://t.co/DmAINEIE3M

— Input Output (@InputOutputHK) September 24, 2023