카르다노 에이다 전망 – 고래 거래 100만 달러 돌파, 에이다 시세를 1달러로 끌어올릴까?

최근 7일 동안 암호화폐 시장 전체가 약 1% 하락했음에도 불구하고, 에이다 시세는 상승세를 보였다. 이러한 강세 움직임은 최근 에이다 코인에서 보인 대규모 거래에 기인한 것으로 보인다.

이러한 카르다노의 큰 거래는 고래 투자자들의 높은 활동과 잠재적 관심을 시사한다. 그에 따라 많은 사람들은 현재 보이는 긍정적인 심리가 에이다 시세를 1달러까지 끌어올릴 수 있을지에 대해 궁금해하고 있다.

현재 에이다 코인은 저항선인 0.38달러를 돌파할 것으로 보인다. 현재의 모멘텀을 바라보면, 조만간 돌파하더라도 전혀 이상할 일이 아닌 것이다.

코인게코에 따르면, 에이다 시세는 지난 한 달 동안 30% 상승했다. 또한 최근 7일 및 14일 동안 에이다 코인은 강세를 보였다. 이 기간 동안 코인은 각각 15% 및 21% 상승을 보인 것이다.

하지만 최근 24시간 동안, 에이다 코인이 거의 2% 떨어지면서 이러한 상승세에 약간의 전환이 보이고 있다. 이러한 하락은 아마도 몇몇 투자자들이 수익을 실현하면서 발생한 것으로 보인다. 하지만 장기적으로 강세인 만큼, 에이다코인은 상승세를 지속할 것으로 보인다.

현재 에이다 코인은 0.35달러로 거래되고 있고, 거래량은 354,000,000달러 위를 상회하고 있다. 코인게코에 따르면, 이 거래량은 48시간 기준으로 10% 상승했다.

센티먼트의 데이터에 따르면, 100만 달러 이상의 대규모 트랜잭션이 증가한 것을 확인할 수 있다.

센티먼트는 11월의 첫 4일 동안 이러한 고래 거래가 3,213건에 달했다고 보고했다. 특히 이러한 거래 수준은 2023년 10월에 기록된 모든 대형 거래 규모를 상회한다.

카르다노 체인의 이러한 진전은 투자자들의 신뢰가 늘어나는 것을 시사하는 만큼 중요한 의미를 갖는다. 또한 이는 단기적으로 에이다 시세에도 영향을 미칠 수 있다.

한편, 카르다노 생태계는 최근 폴카닷의 프레임워크 서브스트레이트와 파트너십을 맺었다고 발표했다. 이러한 결정은 카르다노와 폴카닷 생태계 모두에게 혜택을 안길 것이다.

최근 트윗에 따르면, 이번 파트너십은 확장성을 높이고, 유동성과 보안성을 활용하여 전문 블록체인 간의 상호운용성을 가능하게 할 것이라고 한다.

• Cardano has announced its use of the @Polkadot tech stack for partner chains.

• In short, Cardano is going for sidechains to enhance scalability and enable interoperability b/w specialized blockchains, leveraging its liquidity and security.

• After 4 years of research,… https://t.co/6QJQaPP4NK pic.twitter.com/0f732ekzxP

— goku (@0xgoku_) November 3, 2023