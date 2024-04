캣코인, 한 달 만에 7,800% 상승…급성장 가능성이 있는 다른 밈 코인은?

캣코인은 고양이 테마의 밈 코인으로 지난 한 달 만에 7,800% 급성장하였으며 전체 데이터 상으로는 16,156% 성장했다. 현재 거래가는 0.000000000808달러다.

캣코인은 코인 시장에서 수익성이 높은 코인으로 빠르게 떠올랐다.

전반적으로 16,000%가 넘는 높은 성장률을 보였음에도 많은 코인 투자자가 캣코인의 성장을 놓쳤다.

화제성이 큰 다른 사전판매 프로젝트 때문에 캣코인이 가려졌을 수도 있다. 다른 인기 있는 사전판매 진행 상황과 함께 캣코인의 성장에 대해 알아보도록 하자.

캣코인은 2021년 도지코인 등의 강아지 테마 코인의 대행마로 출시되었다. 다른 밈 코인과 달리 $CAT은 컨트랙트 소유권을 포기했으며 LP 토큰을 소각하고 세금을 부과하지 않는다. 또한 디플레이션 생태계를 구축했다.

토큰 총공급량은 코인 시장에서 유례없는 양인 50,000조 $CAT이다. 토큰 유동성은 잠겨 있어 시간이 지날수록 총공급량이 줄어든다.

현재 시가총액은 4,000만 달러이며, 24시간 거래량은 1,000만 달러 가량이다. 토큰 가격은 아직 낮지만 거래량은 상당하다. 코인 시장에서 캣코인의 인지도가 상승하고 있으며, 성장 가능성이 높다는 것을 알 수 있다.

캣코인은 탈중앙화 자율 조직을 의사 결정권자로 설정하여 크게 성장할 수 있었다.

즉, 모든 토큰 보유자가 생태계 개발에 대해 투표할 수 있으며 중앙화된 제 3자가 프로젝트에 대한 결정을 내릴 수 없다.

또한, 정기적인 기브어웨이를 통해 투자자들의 많은 관심을 받을 수 있었다. 3월 30일에는 4,000억 $CAT 토큰을 기브어웨이하기도 했다.

이를 통해 프로젝트의 인기가 급상승했으며, 83,000명 이상의 X 팔로워를 모을 수 있었다. 캣코인이 이같은 성장률을 유지한다면 다시 한 번 불장을 맞을 수 있을 것이다.

캣코인의 놀라운 성장 덕분에 다른 밈 코인에 대한 관심도 높아졌다.

최근 캣코인 못지 않게 도지버스, 슬로사나, MEW 코인도 많은 주목을 받고 있다.

도지버스는 이더리움, BNB 체인, 폴리곤, 아발란체에 출시된 최초의 멀티체인 밈 코인으로, 곧 베이스와 솔라나에도 출시될 예정이다.

일주일 전 사전판매를 개시했으며, 벌써 600만 달러 가량 모금했다. 현재 $DOGEVERSE 판매가는 0.000296달러다. 약 90억 달러 상당의 토큰이 스테이킹 되었으며, 현재 예상 리워드 APY는 174%다.

Another great milestone to start the day! 🌞 #DOGEVERSE surpasses the $5 million mark! 💰 #Cosmo thanks you all and could not be happier with our growing community! 🐶🙌

이러한 인기가 4월 20일 도지데이까지 지속된다면 사전판매가 빠르게 성공하여 가격이 상승할 것이다.

도지버스에 대해 더 자세히 알고 싶다면 공식 사전판매 웹사이트를 방문해 보자.

슬로사나는 1,000만 달러 이상을 모금한 솔라나 기반 코인으로, 2주도 되지 않아 사전판매 목표 모금액을 달성했다. 슬로사나는 4월 29일 출시될 예성이다.

🚀 Hold onto your branches, Slothana faithful! 🌿 We're gearing up to drop some major news: the official launch date is on the horizon! ⏰ Get ready to mark your calendars and set your alarms, because a countdown timer will soon grace our site. Let the hype for the Slothana…

— Slothana (@SlothanaCoin) April 14, 2024