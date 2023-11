‘돈나무 언니’ 캐시우드 – 비트코인 현물 ETF 결정 지연 이유로 SEC 의장의 정치적 야망 지목

미국 증권거래위원회(SEC)가 많은 기대를 받고 있는 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 여부에 관해 입을 다물고 있는 지금, ‘돈나무 언니’로 유명한 아크 인베스트 수장 캐시 우드가 유력한 가설을 제기했다.

CNBC 스쿼크 박스에 특별 출연한 베테랑 투자자이자 미국 최대 자산운용사 중 한 곳의 창업자인 캐시 우드는 SEC 의장의 정치적 야망이 비트코인 현물 ETF 승인에 브레이크를 걸고 있을 가능성이 있다고 주장했다.

CATHIE WOOD: Gensler's reluctance toward a spot #Bitcoin ETF stems from his fear of manipulation, despite teaching about #Bitcoin at MIT 🤔

Speculation suggests his aspirations to be Secretary of the Treasury might be the actual reason for the approval delay 😮 pic.twitter.com/tSSDIz4Ku0

— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) November 14, 2023