체인링크 가격 예측: ‘오토메이션 2.0’ 런칭, LINK의 미래는?

10월 6일, 체인링크(LINK)는 상승세를 이어가고 있다. 기사 작성 시점 기준으로 코인게코 데이터에 따르면 LINK 지난 24시간 동안 0.1% 상승한 7.59달러에 거래되고 있다.

LINK의 상승세는 네트워크 개발 업데이트와 오늘 암호화폐 시장의 상승장과 함께했다. 과연 LINK가 계속 상승하여 8달러 저항선을 돌파할 수 있을까?

LINK 가격 은 지난 몇 일간 상승 중이다. 이 코인은 지난 수개월 동안 안정성을 보이며 투자자들에게 큰 수익을 가져왔다.

코인게코에 따르면 LINK 가격은 지난 14일 동안 14%, 30일 동안 27% 상승했다. 전반적으로 LINK의 최근 추세는 투자자들에게 희망적인 전망을 제공한다.

체인링크는 10월 3일에 트위터를 통해 오토메이션(Automation) 2.0을 런칭을 발표했다.

New use cases unlocked by Functions on testnet can now move to mainnet. Devs can also leverage new features such as secrets, an NPM package, support for configurable limits, and more.

체인링크팀에 따르면 이 프로젝트는 보안성을 유지하면서 연산능력 소비를 10분의 1로 줄인다. 오토메이션 2.0은 웹2의 마이크로서비스를 연결하는 pub/sub 메시징 버스와 동등한 로그 트리거를 사용하여 디앱을 연동시킨다.

체인링크의 오토메이션 2.0 런칭은 LINK 가격에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 또한 디앱을 연결하는 효율적인 방법을 소개하여 체인링크의 서비스와 LINK에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높다.

오토메이션 2.0 외에도 체인링크는 ‘데이터 스트림즈 메인넷(Data Streams Mainnet)’을 도입했다. 데이터 스트림즈 메인넷은 디파이 트랜잭션의 속도를 높여 중앙집중화 거래소(CEX)의 속도를 따라잡았다.

