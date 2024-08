서클, 아이폰 결제 앱에 USDC 도입 예정 ··· 이더리움에 15조7000억달러 시장 열리나

서클(Circle) CEO 제레미 알레어(Jeremy Allaire)는 USDC 스테이블 코인을 아이폰의 탭 투 페이 기능에서 지원하기 위한 애플과의 잠재적 협력 관계를 시사했다. 이 발표는 제3자 개발자들의 아이폰 근거리 무선통신(NFC) 결제 기능 사용을 결정하기로 한 애플의 최근 결정에 따른 것이다.

지난 14일, 알레어는 X(옛 트위터)를 통해 USDC를 지원하는 탭 투 페이 앱이 곧 아이폰에 도입될 것이라고 말하며 코인 지갑 개발자들에게 “개발을 시작할 때”라고 독려했다. 성공적으로 도입된다면 아이폰 사용자들은 한 번의 탭으로 USDC로 원하는 상품·서비스를 결제하고 페이스ID로 거래를 승인할 수 있게 된다.

Tap to pay using USDC on iPhones incoming soon. Wallet devs, start your engines. https://t.co/D6lsj4saMS

— Jeremy Allaire – jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) August 14, 2024