코인베이스, 페페·도그위프햇 무기한 선물 상장 ··· 다음 상장 코인은?

코인베이스는 최근 페페(PEPE)·도그위프햇(WIF) 무기한 선물 상장을 발표하며 밈 코인 애호가들의 꿈이 이루어졌다.

이러한 움직임은 코인베이스의 파생상품 시장을 확대하고 두 밈 코인에 대한 상당한 투자자 관심을 불러일으킬 것으로 예고된다. 두 코인 모두 지난 한 주 동안 강세를 보이며 우수한 성과를 보였다.

지난주 페페는 54%, 도그위프햇은 28.58% 증가했다.

이런 추세라면 두 코인이 조만간 코인베이스에서 현물 포지션을 얻게 돼 가격 상승을 더욱 견인할 수도 있다. 긍정적인 흐름이 이어지면 PEPE 가격이 한 자리수 상승하고 WIF가 3달러를 상회할 수도 있다.

무기한 선물의 내장 레버리지는 위험성이 높은만큼 보상도 높지만 토큰을 직접 사거나 팔지 않고 수동적 수익을 올릴 수 있다는 점은 매우 매력적이다.

코인베이스의 무기한 선물 시장에 또 다른 밈 코인 두 가지가 등장할 것이라는 분석이 나온다. 하나는 사전판매에서 1100만 달러 이상을 모금했으며 다른 하나는 전년 대비 7,000% 성장했다.

이 두 프로젝트에 대해 알아보자.

도지버스는 세계 최초의 멀티체인 밈 코인이다. 이더리움, BNB 체인, 폴리곤, 아발란체 및 베이스에서 런칭되었으며 몇 주 내로 솔라나에서도 런칭된다.

백서에 따르면 이 프로젝트는 포털 브리지 및 웜홀 기술을 활용하여 멀티체인 기능을 제공하고 있다:

DOGEVERSE는 현재 사전판매에서 개당 0.000302달러에 판매되며 1100만 달러 이상을 조달하여 CEX 상장을 향해 빠르게 달려가고 있다. 이 프로젝트는 로드맵 마지막 단계에 있으며 현재 투자자 관심을 기반으로 코인베이스 상장이 유력한 밈 코인이다.

이 프로젝트가 코인베이스에서 무기한 선물로 상장되면 이러한 상품은 만료되지 않는다는 점을 감안하면 투자자들의 장기 투자 전략으로 활용될 수 있다.

도지버스를 매수한 투자자는 매수한 토큰을 즉시 스테이킹하고 연간수익률 100%를 누릴 수 있다. 지금까지 160억개 이상의 DOGEVERSE 토큰이 스테이킹됐다. 프로젝트의 토크노믹스는 스테이킹 보상에 DOGEVERSE 200억개를 할당했기 때문에 초기 투자자는 장기적으로 수동적 수익을 창출할 수 있다.

공식 사전판매 웹사이트에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

캣코인은 이미 MEXC에 상장되었으며 최근 24시간 거래량이 4,100만 달러에 달한다. CAT 토큰은 X(옛 트위터)에서 8만 5,000명 이상의 팔로워(도그위프햇 이상)를 모으면서 스스로를 ‘블록체인에서 가장 밈스러운 밈 코인’이라고 칭한다.

A 2-minute silence for those who didn't believe in #catcoin and sold it off at

-$1 Million MCAP

-$2 Million MCAP

-$5 Million MCAP

-$10 Million MCAP#catcoin is now sitting above $30 Million MCAP and projected to cross above $1000M mcap soon and become top #mememcoin of #crypto… pic.twitter.com/YAfmgQ2Fkh

— Cryptodial.eth (@wallstreetpapa) April 23, 2024