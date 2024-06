법원, 리플 상대 클레임 기각 – XRP의 증권성 여부 결정 공판 열린다

오랫동안 지속되어 온 리플 증권 소송이 예상치 못한 방향으로 전개되고 있다. 미 지방 법원 캘리포니아 북부 지법(US District Court for the Northern District of California)은 리플(Ripple)에 대한 대부분의 클레임을 기각했다.

대부분의 클레임에 대한 판사의 기각으로 리플은 오클랜드 집단 소송에서 승리를 거뒀다. 하지만, 배심원단이 공판에서 XRP의 증권 자격을 결정할 것이다.

리플을 상대로 한 대부분의 클레임 기각

미 지방 법원 판사 필리스(Phyllis)는 주문을 통해 하나를 제외한 주요 클레임에 대해 리플의 약식 판결 요구 신청(motion for summary judgment)을 인정했다. 해밀튼(Hamilton) 판사는 회사와 운영진을 상대로 한 주요 클레임에 대해 리플의 손을 들어 주었다.

판사는 리플을 상대로 한 주 및 연방의 증권법 관련 미등록 증권에 대한 클레임을 기각했다.

또한, 해밀튼 판사는 두 당사자가 몇몇 변론 취지서를 완결짓기 위한 신청의 접수를 재고하도록 명령했다. 법원은 이들에게 소송의 특정 첨부서류를 보완하기 위한 3주 간의 신청 접수 기한을 제공했다.

리플의 최고법률책임자(Chief Legal Officer, CLO) 스투 앨더로티(Stu Alderoty)는 법원의 최근 판결에 대해 기쁨을 표시했다. 그는 캘리포니아 법원이 집단 소송에서의 모든 클레임을 기각한 데 대해 만족스러움을 표시했다.

또한, CLO는 회사가 단 하나의 주 법률 클레임만 남겨두고 있으며, 이에 대한 공판이 진행될 것임을 확인했다.

배심원단, 공판에서 XRP의 증권 자격 결정

대부분의 클레임에 대한 법원의 기각으로 리플이 소송에서 승리를 거두었음에도 불구하고, 핵심 사안은 여전히 계류 중이다. 법원은 회사 CEO의 증권법 위반 관련 클레임에 대한 회사의 약식 판결 요구 신청을 일부 인정하지 않았다.

해밀튼 판사에 따르면, 배심원단이 공판에서 XRP의 증권 자격을 결정할 것이라고 한다. 게다가, 배심원단은 판결을 내리기 전에 테스트의 기준을 만족하는지 여부를 결정하기 위해 토큰에 대한 하위 테스트(Howey Test)를 적용할 것이다.

더 나아가, 배심원단은 리플 CEO 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse)의 ‘오해가 될 만한 내용’에 대한 클레임 관련 주장을 들을 것이다. 소장에서, SEC는 갈링하우스가 기만적인 내용으로 캘리포니아의 증권법을 위반했다고 주장했다.

해당 규제 당국은 CEO가 ‘XRP에 오래, 오래 롱 포지션 유지할 것’을 언급했다고 주장했다. 하지만, 그의 주장과는 반대로 갈링하우스는 2017년 암호화폐 거래소에서 수백만 개의 XRP 매각을 수행했다.

많은 사람들이 리플과 SEC 간 소송에 대한 최근의 전개에 대해 관심을 표시했다. 게다가, 일부는 배심원단이 XRP를 증권으로 공표한다면 가능한 결과에 대해 짐작하고 있다.

한 X 포스트에서, 유명 법률 전문가 프레드 리스폴리(Fred Rispoli)는 두 당사자들이 합의할 가능성이 높다고 말했다. 리스폴리에 따르면, 리플이 배심원단의 부정적인 평결을 받아 SEC가 승소하더라도 해당 소송의 피해는 적을 것이라고 한다.

더 나아가, 해당 법률 전문가는 XRP의 자격에 관한 문제가 어느 방향으로든 향할 수 있다고 지적했다. 그러므로, 그는 해당 문제가 연방법 차원에서의 처리가 필요할 것이라고 생각한다. XRP의 증권 자격은 여전히 불확실하며, 많은 사람들은 잠재적인 결정이 그 가격에 영향을 미치게 될 것으로 생각한다.

