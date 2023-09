XRP 분석, 주요 지지선 돌파 후 0.60달러 도달

암호화폐 분석가 EGRAG는 XRP가 0.55 달러 저항선을 극복하면 0.6 달러에 도달할 것으로 예상하고 있다. 그의 분석에 따르면 XRP는 수개월간 이어진 하락세를 깨고 상승하고 있어 0.6달러 도달이 가능하다고 설명한다. 한편 두 개의 하락 추세선이 XRP의 가격 상승을 제한하고 있다고 말했다.

#XRP Short Term Analysis – Dangles & Bangs (UPDATE):#XRP BANGES THE DTL 'A':#XRP is making a powerful move, piercing through the DTL 'A' level. This is a significant shift indeed but I believe it will meet strong resistance around 0.55c. However, if it manages to eclipse this… https://t.co/bYkswNyCJe pic.twitter.com/2f9oJzjA8V

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 20, 2023