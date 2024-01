사전 판매 종료 앞둔 AI 코인 y프리딕트 – 비트마트 상장 예정

인공지능(AI)은 전 세계 다양한 산업에 변화를 몰고 오고 있으며 제조부터 제약까지 모든 공정에 자동화와 효율성을 가져오고 있다. 이제 AI는 가상화폐 트레이딩 및 투자 분야까지 침투했다. 최근 이러한 움직임을 선도하는 신규 프로젝트 y프리딕트가 등장해 주목받고 있다. y프리딕트는 AI 및 머신러닝 기반 플랫폼으로 트레이더가 더욱 현명한 투자 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕는다.

y프리딕트 개발팀은 AI 예측 모델, 가격 예측, 투자 심리 분석, 차트 패턴 인식 기능 등을 제공하는 플랫폼을 개발하기 위해 분발하고 있다. 이러한 도구는 트레이더가 극심한 변동성을 자랑하는 가상화폐 시장에서 현명하게 길을 헤쳐나갈 수 있도록 도움을 준다. 가상화폐 분석가들은 y프리딕트 플랫폼과 네이티브 토큰 $YPRED 모두의 성장 가능성이 크다고 점치고 있다.

$YPRED는 현재 사전 판매 마지막 단계를 진행 중이다. 이미 사전 판매는 630만 달러 이상 모금했으며 650만 달러를 달성함과 동시에 종료될 예정이다. YPRED 사전 판매는 여러 단계로 진행되어 단계가 오를 때마다 가격이 함께 인상되었다.

이제 사전 판매 끝물이 다가온 만큼 거래소 상장 전에 YPRED를 저렴하게 구매할 기회는 지금이 마지막이다. 개발팀은 이미 사전 판매 종료 이후 CEX와 상장한다는 계약을 체결했으며, 가장 먼저 발표된 곳은 세계적 가상화폐 거래소 비트마트이다. 사전 판매 종료 이후 코인 가격은 $0.11에서 $0.12로 오르게 된다. 가상화폐 전문가들은 $YPRED가 2024년에 크게 상승할 수 있다고 예측해 이제 흥미로운 시기가 시작되고 있을 뿐이라고 보고 있다.

애널리스트 마이클 루벨은 $YPRED가 다음 가상화폐 불장에서 크게 성장할 수 있다고 예측하며 AI 기반 테마가 투자자의 공감을 살 것이라고 보았다. 한편 가상화폐 분석가 실리닉스 크립토는 YPRED가 상장 이후 10배 상승할 수 있다고 주장했다.

인플루언서들의 높은 기대는 바로 가상자산 시장에서 AI가 가진 잠재력 때문이다. 크립토 전문가 크립토갓존은 아직 AI 가상화폐가 초기 단계에 있으며 본격적 유행은 시작조차 안 했다고 주장했다.

y프리딕트는 AI 코인 시장의 선구자 중 하나로 AI 코인 시장의 성장과 함께 동반 상승할 준비가 되어있다. y프리딕트는 모든 투자 숙련도의 트레이더를 위한 AI 기반 솔루션을 제공한다. 시장 예측, 애널리틱스, 마켓플레이스, 터미널 등은 트레이더가 더욱 현명하게 투자할 수 있도록 돕는다.

가령, 마켓플레이스에서 사용자는 AI 전문가들이 개발한 검증된 예측 모델을 구독할 수 있다. 투자자들은 구매한 예측 모델을 적용해 향상된 트레이딩 신호로 수익률을 높일 수 있다. 구독료의 일부는 $YPRED 보유자에게 스테이킹 보상으로 지급된다. 개발팀은 스테이킹 보상률이 분기별로 최대 45%에 이를 수 있다고 주장했다.

I feel like AI in crypto hasn’t even scratched the surface to its fullest potential

Maybe like 2% if that… we got a long way to go

— Johnny (@CryptoGodJohn) December 20, 2023