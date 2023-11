전 후오비 암호화폐 거래소 HTX – 3000만 달러 탈취 이후 운영 재개

HTX 암호화폐 거래소가 비트코인 입출금 기능을 완전히 복구했다고 밝혔다. 트론 설립자 저스틴 선과 관련된 이 거래소는 지난 11월 22일에 해킹 공격을 받으면서 일시적으로 운영을 중단했던 것이다.

이번 공격으로 인해 3000만 달러에 달하는 가상자산이 손실되었고, 그에 따라 거래소는 출금 기능을 중단해야만 했었다.

11월 26일의 트윗에 따르면, HTX 암호화폐 거래소는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 테더(USDT), 트론(TRX) 같은 다양한 자산에 대한 입출금을 복구했다고 밝혔다.

The majority of the work has been accomplished, and we aim to restore the remaining currencies gradually in the next few days, with all work expected to be completed by next week.

해당 트위터(X) 게시물을 통해, 저스틴 선은 HTX가 다른 암호화폐 자산에 대한 기능들도 점진적으로 복구할 것이라고 밝혔다. 이 크립토 거물은 또한 다음 주까지 완벽한 복원을 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

선은 다음과 같이 말했다:

“대부분의 작업은 완료되었으며, 향후 며칠 동안 남은 화폐를 점진적으로 복구할 예정입니다. 모든 작업은 다음 주에 완료될 것으로 보입니다.”

또한 선은 이번 중단으로 인해 불편을 겪었을 고객들에게 진심 어린 사과를 전했다. 그는 고객들의 인내에 감사의 뜻을 밝히면서, 거래소의 개선 상황을 계속 업데이트할 것이라고 밝혔다.

HTX 거래소는 이번 사건에서 핫월렛을 향한 공격의 희생양이 되었다. 이것은 저스틴 선과 연관된 암호화폐 플랫폼에서 최근 2달 동안 4차례에 걸친 공격이 발생한 것을 의미한다. 해커들은 이번 사건에서 약 3000만 달러 상당의 암호화폐 자산을 탈취했다.

HTX 에코 체인 브리지(HECO Chain) 또한 HTX 사건과 같은 날에 8660만 달러의 해킹 피해를 입었다. HECO 체인은 HTX, 트론, 비트토렌트로 구성되며, 이는 모두 선에게 속해있는 플랫폼이다.

암호화폐 애널리틱스 플랫폼인 웨일와이어(Whalewire)는 이러한 해킹 추세에 대한 자세한 분석을 나누었다.

이들은 선과 연관된 플랫폼들(암호화폐 자산 2억 5천만 달러 이상)에서 발생한 수차례 공격을 기반으로 분석했다. 그리고 웨일와이어는 저스틴 선이 엑시트 스캠을 고려하고 있을 수 있다면서, “속보: 저스틴 선 또다시 엑시트 스캠”이라는 게시물을 올렸다.

BREAKING: JUSTIN SUN EXIT SCAMS AGAIN.

Two other platforms owned by Justin Sun have just had ANOTHER $100+ million mysteriously drained from them: the HTX (Huobi) exchange and Heco bridge.

Justin Sun is again claiming it is a "hack" – Just like he did last week when his… pic.twitter.com/U1j6YyO7Jy

— WhaleWire (@WhaleWire) November 22, 2023