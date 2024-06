암호화폐 게임파이, 스팀의 암호화폐 금지정책 유지에도 불구하고 119% 성장

게임파이(GameFi, 암호화폐 게이밍)가 액시 인피니티(Axie Infinity)의 성공 이후 눈길을 끌기 시작하고 있다. 해당 웹3 게임은 게이머들 사이에서 상당한 인기를 누렸다.

이 게임은 또한 2022년 1월에 일일 유효 사용자수 278만 명으로 정점을 찍으면서, 게임파이를 대중에게 알렸으며 미래의 암호화폐 게임을 위한 터를 닦았다.

코인게코(CoinGecko) 또한 372개 이상의 게이밍 토큰을 보여주고 있으며, 그 중 최대 연 소득을 올린 종목은 다음과 같다:

글로벌 비디오 게임 업계의 수익은 현재의 4,552억 7천만 달러에서 2029년까지 6,666억 9천만 달러(46.43% 증가)에 도달할 것으로 예상된다.

하지만, 게임파이의 성공에도 불구하고, 개발자들은 게임의 마케팅 및 퍼블리싱에 어려움을 느끼고 있다.

스팀(Steam)은 2021년에 플랫폼에서 블록체인 기반 게임을 허용하지 않을 것이라고 명확히 밝혔다.

상황을 논의하고 게임파이 개발자들이 게이머들의 관심을 끌기 위해 어떻게 소셜파이(SocialFi)를 사용하고 있는지를 살펴보도록 하자.

2021년에 스팀은 플랫폼에서 유통 불가한 게임 목록에 유명한 13번째 추가사항과 함께 플랫폼의 규칙 및 가이드라인을 업데이트했다.

블록체인 기반 게임인 에이지 오브 러스트(Age of Rust)가 스팀에서 삭제되었으며, 이에 대해 개발자는 “[…] 핵심은 블록체인 게임 전체가 제거될 것이란 점이다. 이것은 모두에게 걸림돌이다”라고 말했다.

Community: A few minutes ago, we were notified that @Steam will be kicking *all blockchain games* off the platform, including Age of Rust, because NFTs have value. Behind the scenes, we've had good communication and have been upfront with Steam. #blockchaingames #NFT

1/4 pic.twitter.com/W4pR3Xl63q

— Age of Rust (@AgeofRust) October 14, 2021