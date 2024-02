떠들썩한 암호화폐 시장 – 7억 달러 주피터 에어드랍에서 엇갈리는 희비

최근 7억 달러 상당의 JUP 토큰이 출시되면서 많은 트레이더들이 높은 수익을 거둘 수 있었다. 하지만 매도압력으로 인해 토큰이 약세추세에 진입하면서 손해를 본 이들도 나타나고 있다.

흥미롭게도, 일부 트레이더들이 엉뚱한 주피터 토큰에 투자하는 황당한 사건도 발생했다.

1월 31일 솔라나 기반 주피터의 JUP 에어드랍 출시 몇 시간을 앞두고, 트레이더들이 동일한 티커를 지닌 이더리움 토큰에 몰리는 해프닝이 발생했다. 이번 혼란은 동일한 티커 상징으로 인해 발생한 것으로 보인다. 덕분에 이 가짜 이더리움 기반 주피터는 몇 시간 사이에 350% 이상 급등할 수 있었다.

하지만 이는 몇 시간 후 급락했다. 코인마켓캡 데이터에 따르면, 이더리움 기반 JUP는 1월 30일의 0.005달러에서 31일에 0.025달러까지 올랐고, 이후 현재는 0.007달러로 하락했다.

문제의 이더리움 주피터는 2017년에 디앱 사용을 위해 출시된 가상화폐였다.

이 프로젝트 웹사이트에 따르면, 이 프로젝트는 현재 활동을 중단한 상태다. 한편 최근 에어드랍을 실시했던 화제의 주인공은 솔라나 주피터이며, 이는 솔라나 기반 탈중앙화 거래소 애그리게이터이다.

불행히도, 이더리움 JUP의 350% 가격 펌프는 솔라나 주피터의 7억 달러 에어드랍이 클레임을 시작하기 불과 몇 시간 전에 발생했다.

이는 적지 않은 트레이더들이 잘못된 토큰을 구매했을 가능성을 시사한다. 또한 이는 17살의 어린 트레이더가 진짜 주피터 토큰 에어드랍에서 100만 달러 수익을 냈다고 밝히면서 더욱 부각되었다. 그는 수익 데이터를 온라인에 공개했다.

A 17-year-old @notxavierj earned over $1 million from the Jupiter airdrop as part of a careful strategy requiring time and capital investment.

His success highlights both opportunities in crypto for outsized gains but also the need for a nuanced understanding of DeFi.

— Benzinga (@Benzinga) January 31, 2024