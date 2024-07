‘트럼프 트레이드’, 미 대선에 앞서 암호화폐에 잠재적 영향

11월 5일로 예정된 미 대선과 함께, ‘트럼프 트레이드’ (트럼프의 잠재적 승리로 이득을 얻는 투자 및 회수)가 돌아왔다.

예를 들어, 도널드 트럼프의 암살 기도 실패 이후 기관 및 개인 투자자들은 더 많은 비트코인(Bitcoin)을 매수하여 7월 13일 이래 암호화폐 시장 시가총액은 5.33% 증가했고, $BTC 가격은 64,000달러에 도달했다 (9.84% 상승).

트럼프 트레이드가 금융 시장(가령 암호화폐)에 지니는 의미를 살펴보도록 하자.

트럼프 트레이드는 대통령의 정치학이 금융 시장 및 정책에 대해 미치는 영향력을 조명한다. 게다가, 곧 있을 대선이 다음과 같은 핵심 영역에 영향을 미칠 수 있다:

도널드 트럼프의 ‘암호화폐 대통령’이 되겠다는 자기 선언이 첫 2024 대선 후보 토론 동안 암호화폐 시장에 활기를 더했을 수도 있다.

트럼프는 개인의 암호화폐 관리 및 투자를 지지하며, 심지어 대선 캠페인 동안 암호화폐 기부도 받고 있다.

6월 28일 첫 2024 대선 후보 토론 이래, $BTC의 가격은 60,000달러에서 64,000달러로 6.67% 상승했다.

7월 27일로 예정되어 있는 트럼프의 비트코인 컨퍼런스 강연은 잠재적으로 비트코인의 가격을 역대 최고가인 73,000달러 이상까지 견인하게 될 ‘암호화폐의 중대한 순간이 될 수도 있다’.

트럼프와 바이든의 대조적인 암호화폐 입장이 곧 있을 대선의 결과에 영향을 미칠 수도 있는 반면, 비탈릭 부테린은 친 암호화폐 정치인만 지지하는 것은 반대한다.

부테린은 정치인의 암호화폐 입장에 기초해 그들을 지지하는 것에 대해 염려한다. ‘이러한 방식으로 의사 결정하는 것은 애초에 암호화폐 업계로 발을 들이게 된 가치와 정반대로 가게 될 큰 위험이 있기 때문이다’.

그는 암호화폐 사용자들이 기술적 자유 및 데이터 보호와 같은 탈중앙화라는 핵심 원칙에 근거해 투표해야 한다고 강조한다.

하지만, 부테린의 경계에 반발이 없는 것은 아니다. 한 X 사용자는 그를 ‘암호화폐에 쓸모없는 정치 해설자’라고 했다.

I respect Vitalik but he has always been among the most naive and useless political commentators in crypto. Idealism is not realism, and he pretends we aren’t dealing with a cultural cancer and infestation of Marxism.

He’s wrong.@VitalikButerin I’m always happy to chat. https://t.co/mMFKnv6uBI

— Ryan Selkis (d/acc) 🇺🇸 (@twobitidiot) July 17, 2024