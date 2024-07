핑크 드레이너, 자신의 해킹 수법에 걸려 3만 달러 상당의 $ETH 잃은 피해자 되다

7월 7일, 암호화폐 컴플라이언스 플랫폼 미스트랙(MisTrack)은 핑크 드레이너가 자신의 해킹 수법인 ‘주소 오염 스캠’의 먹이가 된 사실을 발견했다.

핑크 드레이너는 6월 28일에 자신의 미끼를 물어 실수로 10개의 $ETH를 자신의 지갑이 아닌 위조된 지갑으로 이체해 27,480달러 가치(당시)의 $ETH를 잃었다.

핑크 드레이너가 이러한 유형의 공격을 통해 27,480달러 상당의 암호화폐를 잃었다는 사실을 고려할 때, 이 소식은 누구든 지갑을 오염시키는 스캠의 피해자가 될 수 있으며 스스로가 보호할 필요가 있다는 사실을 조명한다.

Scamming the scammer 🤣

It seems like an address associated with the Pink Drainer fell victim to the address poisoning scam.

