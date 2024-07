업계에 만연한 암호화폐 사기 – 암호화폐 규제의 중요성은?

그동안 사기는 암호화폐 업계를 괴롭혀 왔지만, 최근의 사건들은 심각한 결과를 가져왔다. 호주의 HSBC가 암호화폐 거래소로의 모든 결제를 차단하며 호주 시민의 투자 기회를 제한하게 되었다.

와지르엑스의 2억 3,500만 달러 상당의 데이터 유출 및 ‘고위험 소비자’에게 서비스를 제공한 데 대한 코인베이스의 450만 달러 벌금 또한 공포, 불확실성 및 의심(FUD)를 더했다.

이는 암호화폐 규정의 문제와 그것이 과연 사기를 방지하고 투자자의 자금을 보호할 수 있는지의 여부에 대해 의문을 제기한다.

자금 세탁 방지 절차, 고객 신원 확인(KYC) 및 위험성 고지와 같은 소비자 보호가 안전하고 신뢰할 수 있는 암호화폐 트랜잭션을 확보하는 데 있어서 매우 중요하다.

하지만 과도한 규정은 업계의 성장을 저해할 수 있으며, 유의해야 할 부정적인 면이 존재한다.

최근의 사기 사건과 규정과 관련된 문제들을 살펴보고 무엇이 잘못됐고 어떠한 조치를 취할 수 있는지 알아보도록 하자.

영국 FCA가 코인베이스의 자회사인 CB 페이먼츠 리미티드(CB Payments Limited, CBPL)에 450만 달러의 벌금을 부과했다. ‘고위험 소비자’가 암호화폐를 구매할 수 있도록 허용한 것이 이유였다.

한 X 사용자가 이에 대한 잠재적인 이유를 이렇게 정리했다: 업체의 자금 세탁 방지 절차를 개선하기 전에는 새로운 고위험 소비자를 받지 않겠다는 2020년 코인베이스의 약속.

🇬🇧UK FINES COINBASE PAYMENTS $4.5 MILLION

The UK Financial Conduct Authority issued the fine for their failure to guard against financial crime.

After the FCA inspected Coinbase Payments in 2020, they agreed not to take on any new high-risk clients until they improved their… pic.twitter.com/4NcUgpjNW2

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 25, 2024