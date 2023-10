차트 예측의 허상: XRP 미래 가격은 예측 어려워

최근에 XRP 지지자이자 블랙 스완 캐피털리스트(Black Swan Capitalist)의 CEO인 벌산 알자라(Versan Aljarrah)가 놀라운 분석을 내놨다. 그는 차트를 통해 XRP의 미래 가치를 예측할 수 있다는 통상적인 생각에 도전했다.

이 주장은 역사적 데이터와 지표 분석이 암호화폐 가격을 예측하는 주요 요소라는 대중적인 믿음에 도전한다.

알자라는 최근 트위터 게시물을 통해 차트가 XRP 가격을 정한다는 주장에 반박했다. 대신 그는 XRP 가격 행보는 시장의 힘을 반영한다고 말했다.

The price of #XRP has nothing to do with charts. It's a reflection of market forces.

As our global monetary system faces uncertainty and #liquidity access narrows, the #demand for fast, affordable #payments will intensify. $XRP's value will NEED to climb to meet that demand 📈 pic.twitter.com/3oGoIc7qRo

