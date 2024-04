백만장자 메이커 강아지 테마 밈 코인 ··· 주시해야 할 신규 종목

강아지 테마 밈 코인 열풍이 10년 넘게 계속되고 있다. 도지코인(DOGE)이 2013년 암호화폐 시장을 강타한 이후 각종 밈 코인 시장은 모방 코인들로 넘쳐나고 있다.

모든 시바 테마 프로젝트가 성공하는 것은 아니지만 일부 흥미로운 신규 프로젝트들은 혁신적인 아이디어로 방대한 커뮤니티 지지를 확보했다. 강아지 테마 밈 코인의 간략한 역사와 높은 잠재력을 지닌 신규 토큰 두 종목에 대해 살펴보자.

DOGE는 시바이누 강아지에서 영감을 받은 오리지널 밈 코인이다. 2013년 장난으로 비트코인을 패러디하여 등장한 이 코인은 빠르게 상승해 거래 첫날 0.0002047달러에서 0.0004달러로 올랐고 이후 3일 만에 500% 이상 상승했다.

2014년에 DOGE는 24시간 거래량이 급증하여 450만 달러를 넘어섰고 전체 암호화폐 시장에서 BT·LTC와 같은 대형 코인에 이어 7위로 등극했다.

최초 급등 이후 수 년 동안 DOGE는 하락했지만 일론 머스크가 DOGE 토큰에 대한 일련의 트윗을 올리며 반등했다. 이 때 DOGE는 하루 만에 300% 이상 급등했다.

머스크가 도지코인을 언급하자 에어발틱·게임스톱·AMC 씨어터 등 기업들이 결제 수단으로 DOGE를 채택하는 등 DOGE의 인기가 폭발했다.

2022년·2023년 약세장이 DOGE를 비롯한 암호화폐 시장 전반에 부정적인 영향을 미쳤으며 기존 밈 코인들은 2023년부터 회복 조짐을 보이기 시작했다.

기사 작성 당시 DOGE는 0.1426달러에 거래되고 있으며 사상 최저치 대비 164,006% 상승, 사상 최고치 대비 80% 하락한 상태다.

등장한 후 얼마 지나지 않아 시바이누팀은 총 토큰 공급량 1,100조 개 중 50%를 이더리움 창업자 비탈릭 부테린에게 보냈다. 그는 자선단체에 DOGE 50조 개를 기부하고 또 다른 410조 개는 소각했다.

2021년 10월, SHIB는 상장가 대비 154,000,000% 상승한 사상 최고가 0.00008845달러를 달성했다.

2022년부터 SHIB에 대한 커뮤니티의 관심이 시들해지기 시작하자 시바이누팀은 시바이누를 테마로 한 메타버스·크로스체인 DEX에 대한 계획을 발표하며 커뮤니티의 관심을 재점화하려 했다.

