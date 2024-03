세계 최대 밈 코인인 도지코인(DOGE)이 강세를 보이고 있다. 비트코인·이더테·솔라나·BNB 등 주요 암호화폐 가격이 크게 오른 데 따른 것이다.

한편, DOGE는 지난 두 달 동안 0.077달러에서 0.090달러 사이에서 거래되며 보합세를 보였다.

그럼에도 불구하고 지난 월요일(26일)에 유명 분석가 알리 마르티네스(Ali Martines)는 도지코인이 이전 불장 때와 같은 패턴을 형성할 것이라고 말했다. 그리고 다음 날인 27일, 도지코인은 그의 예측대로 움직이기 시작해 0.10달러까지 치솟으며 성장세를 이어가고 있다.

기사 작성 시점 기준으로 도지코인은 24시간 전 대비 4.71% 상승한 0.12달러에 거래되고 있다. 그리고 지난 일주일 동안은 무려 40.92% 상승했다.

이러한 모멘텀을 고려하면 도지코인이 재차 10배 이상 급등할 수 있지 않을까?

분석가 알리 마르티네스에 따르면 도지코인의 최근 가격 행보는 2020년과 유사하다. 2020년 도지코인은 하강 삼각형 패턴에서 이탈한 후 안정기에 접어들어 28,770% 급등했다.

The price action of #Dogecoin is showing familiar patterns reminiscent of its 2020 behavior. Back then, $DOGE broke out from a descending triangle, entered a period of consolidation, and then skyrocketed by 28,770%.

Currently, #DOGE appears to be mirroring this pattern: having… pic.twitter.com/69yXnlYRJd

— Ali (@ali_charts) February 23, 2024