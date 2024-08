도지파더의 귀환에 도지코인 급등

지난 20일 일론 머스크가 도지코인을 급등시키며 도지파더(도지코인의 아버지)의 귀환을 알렸다. 그는 자신이 정부 효율성부(Department of Government Efficiency, DOGE)의 장관이라는 직책이 쓰인 단상 위에 있는 이미지를 올렸다.

시작은 도널드 트럼프 대선후보자가 선거에서 승리하면 일론 머스크를 장관이나 고문으로 채용할 의지가 있다고 한 발표다.

도지파더의 귀환은 도지코인에 호재일까?

일론 머스크의 X 게시물이 어떻게 암호화폐 시장을 강타했는지, 그리고 이것이 무엇을 의미할 수 있는지 알아보자.

머스크는 지난 20일 자신의 X 계정에서 자신이 정부 효율성부 장관임을 알리는 이미지와 함께 ‘나는 의무를 다 할 용의가 있다’라고 말했다.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024