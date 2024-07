도널드 트럼프에 대한 암살 기도 이후 비트코인 가격 63,000달러선 회복

7월 13일 펜실베니아 집회 도중 발생한 도널드 트럼프에 대한 암살 시도가 실패하면서 2023년 4월 이래 최대 규모의 비트코인 30일 누적 거래량을 기록했다.

비트코인은 지난 주에 12.58% 상승, 7월 13일 이래 9.29% 상승을 기록했으며 글로벌 암호화폐 시장은 8.45% 상승했다.

밈코인 시장 또한 혜택을 누렸다. 지난 24시간 동안 시가총액은 5,33% 증가했고 24시간 거래량은 17.26% 증가했다.

이로써 비트코인의 하락장이 끝내고 드디어 강세장의 영역에 접어들게 될까? 크립토퀀트(CryptoQuant)를 포함해 다수의 애널리스트들은 이에 동의하는 듯하다.

지난 몇 일간 있었던 일이 암호화폐에 미친 영향과 이것은 향후 어떠한 의미를 지닐지에 대해 살펴보도록 하자.

크립토퀀트에 따르면, 고래들은 지난 30일 간 85,000개 이상의 $BTC를 누적했다고 하며, 이는 2023년 4월 이래 가장 빠른 속도로 이뤄졌다.

#Bitcoin whales are accumulating at their fastest rate since April 2023: CryptoQuant

Dheet hodlers have accumulated 85K #Btc in the last 30 days. pic.twitter.com/UxewR8omHZ

— Crypto India (@CryptooIndia) July 10, 2024