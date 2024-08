도널드 트럼프, 암호화폐로 미국 부채 청산 제안 … 해결 가능성은 희박

치솟는 미국의 부채를 어떻게 잡을 것인가? 정답은 “비트코인($BTC) 매수”.

이는 도널드 트럼프가 계획 중인 비트코인 전략적 준비금에 대한 그의 최근 아이디어이다. $BTC 비축(미국 정부가 궁극의 호들러가 되는 것인가?)을 통해 트럼프는 미국이 국가 부채를 변제하기 위해 ‘암호화폐 수표’를 사용할 수 있을 것이라는 의견을 냈다.

비트코인 전략적 준비금과 $BTC 및 미국 부채에 대한 제안 모두 트럼프가 7월 대선에서 상대 후보의 선거 운동에 밀리고 있는 상황에서 나오게 되었다.

$BTC의 시장점유율은 1조 달러이므로, 전략적 준비금 목표로 언급된 수치인 1백만 개의 $BTC를 보유한다 하더라도 현재의 상황을 고려할 때 부채에 거의 영향을 미치지 않을 것이다.

비록 계산이 맞지 않는다고 해도 트럼프에게는 이러한 움직임을 제안하는 다른 이유가 있다.

7월 말 내쉬빌에서 개최된 $BTC 컨퍼런스 이래, 트럼프는 ‘암호화폐 대통령’이라는 브랜딩을 강화하기 위해 공을 들여왔다.

비트코인을 사용해 부채를 변제한다는 주장이 이에 해당되며, 트럼프가 앞서 2019년에 “암호화폐는 돈이 아니다”라고 했던 점이나 2021년에 “사기처럼 보인다”라고 했던 이전 발언에 대한 기억을 덮어버리는 데 도움이 되는 듯 보인다.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019