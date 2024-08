도널드 트럼프, 내각에 일론 머스크 임명 원한다

공화당 대선 후보인 도널드 트럼프는 만약 자신이 2024년도 미 대선에서 우승한다면 테슬라(Tesla) CEO 일론 머스크를 내각 구성원으로 임명하는 것을 고려해 보겠다고 말했다.

일론 머스크로부터의 공개적 지지와 최근의 X 스페이시스(Spaces) 토론 이후, 공화당 후보자인 도널드 트럼프는 로이터(Reuters)와의 인터뷰에서 머스크를 ‘서슴없이’ 내각이나 고문직에 임명하는 것을 고려할 것이라고 말했다.

하지만, 트럼프는 머스크가 맡게 될 수도 있는 부서가 재무부, 상무부, 에너지부 및 노동부 등 15개 행정부 중 어느 곳이 될지는 구체적으로 언급하지 않았다.

이러한 트럼프의 언급은 X 스페이시스에서 가진 머스크와의 토론이 있은 뒤의 일이었다. 당시 토론은 머스크의 주장에 따르면 X에 대한 ‘상당한 디도스(DDos) 공격’으로 인해 거의 40분간 지연되었다. 전 X 직원은 플랫폼의 사용자에게 영향을 미친 별다른 문제는 없었다고 보고했다.

머스크는 월요일에 공화당 대선 후보 도널드 트럼프가 11월에 선출된다면 기꺼이 그의 내각 일원이 되길 원한다고 말했다.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024