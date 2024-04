솔라나에서 유행하기 시작한 ELONCAT 밈코인 – 한편 급성장이 기대되는 다른 강아지 코인 소개

솔라나 밈코인 열풍이 지속되는 가운데, 일론캣(ELONCAT)이라는 새로운 일론 머스크 코인이 유행하기 시작했다. 이러한 현상을 바라보며 트레이더들은 한 가지 질문을 제기하고 있다. 과연 다음 급상승 코인은 무엇일까?

오늘은 일론캣의 가격 움직임을 살펴보고, 최근에 등장한 또 다른 강아지 코인에 대해서도 가볍게 다루도록 하겠다.

CATS 🐱 are the setting the trend! Today’s $ELONCAT had a great run on the fair launch, CMC CG listening and major CEX coming.

Sitting at 2.3M marketcap floor, looks like a good entry with whats coming ✅ @CatOfELONSol $SOL #Solana https://t.co/ygCkHlhFSS pic.twitter.com/l1oTtx3f5U

