$ETH ETF 주간 유입, 처음으로 녹색불 켜져

새롭게 출시된 미국의 현물 $ETH ETF 9종이 7월 23일 이래 1억 4백만 달러의 긍정적인 순 유입액을 기록한 첫 주를 맞았다. 이들 ETF에 대한 총 거래량은 19억 달러에 달했으며 8월 9일 총 순 자산은 73억 달러에 도달했다.

8월 9일, $ETH ETF로부터의 순 유출액은 4억 5백만 달러에 달했다. $ETH ETF는 3일 연속 유출을 경험한 반면, $BTC ETF는 2일 연속 유입을 경험했다. 이는 투자자 심리가 $ETH에서 $BTC ETF로 바뀌었음을 보여준다.

$BTC로의 유입은 8월이 시작된 이래 $ETH의 가격이 23% 하락한 가운데 이뤄졌다.

하지만, 모든 $ETH ETF가 같은 성적을 보인 것은 아니다. 9개 펀드 중 6종이 긍정적인 주간순 유입을 기록했으며, 블랙록의 ETF(ETHA)가 약 1억 8,830만 달러의 순유입으로 선두를 차지했다.

파사이드 인베스터스(Farside Investors) UK의 8월 8일 데이터에 따르면, 블랙록의 ETHA가 1,960만 달러의 가장 높은 유입을 보였고, 피델리티의 FETH가 380만 달러로 그 뒤를 이었다. 한편, 그레이스케일 이더리움 미니 트러스트 (ETH)가 240만 달러로 가장 낮은 유입량을 기록했다.

8월 9일, 그레이스케일 ETHE로부터의 4,170만 달러의 유출이 유입을 상쇄시켰다. 당일 기타 ETF는 어떠한 활동도 보여주지 않았다.

그레이스케일 ETHE로부터의 누적 유출량은 23억 달러에 가까우며, 7월 30일 4억 640만 달러에 머물러 있는 현물 $ETH ETF의 전체 누적 유출량에 상당한 영향을 미치고 있다.

12종의 현물 $BTC ETF는 이틀간의 유입이 있은 뒤 8월 9일에 8,970만 달러의 순 유출을 경험했다.

그레이스케일의 $BTC ETF(GBTC) 및 피델리티의 비트코인 펀드(FBTC)가 각각 7,700만 달러와 1,980만 달러의 최대 유출을 경험했다. 비트와이즈(Bitwise) 비트코인 ETF(BITB)가 세 번째로 많은 1,810만 달러의 순 유출을 기록했다.

시장의 하락세가 이어지고 있는 가운데, 비트코인 현물 ETF의 높은 거래량은 시장 공포감을 나타낼 수도 있다. 블룸버그의 ETF 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 약세장 심리 가운데 깊은 유동성은 트레이더와 기관 모두에게 귀중한 것이며 장기적으로 ETF에 혜택이 될 것이라고 강조했다.

Bitcoin ETFs have traded about $2.5b so far, a lot for 10:45am, but not too crazy (full history below). If you bitcoin bull you actually DONT want to see crazy volume today as ETF volume on bad days is a pretty reliable measure of fear. On flip, deep liquidity on bad days is part… pic.twitter.com/TOQRjyriqp

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 5, 2024