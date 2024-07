첫날 거래량 10억 달러 돌파한 이더리움 현물 ETF, 시장은 $ETH 가격 향방에 주목

이더리움 현물 ETF가 화요일 거래를 개시했으며 거래량은 이미 10억 달러선을 넘어섰다. 인상적인 수준이었기는 하나, 이는 비트코인 현물 ETF 첫날 거래량(46억 6천 달러)의 23% 정도에 그치는 액수이다.

새로운 ETF는 블랙록(BlackRock) 및 피델리티(Fidelity)와 같은 기존의 펀드 운용사들과 그레이스케일(Grayscale)과 같은 암호화폐 중점 업체에 의해 발행되었으며, 이는 블록체인 자산이 주류 금융 업계속에 점점 더 통합이 이뤄지고 있음을 보여준다.

이더리움 현물 ETF의 잠재적인 미래와 해당 상품이 암호화폐 시장 전체에 미칠 수 있는 영향에 대해 살펴보도록 하자.

$ETH ETF는 월요일 SEC의 S-1 등록 신청서 승인 이후, 미국에서 7월 23일 거래를 시작했다. 다음은 주식 시장에서 거래되는 상품 및 수수료이다:

ETF는 투자자가 토큰 자체를 보유하지 않고도 $ETH의 가격 움직임을 예상함으로써 이득을 얻을 수 있도록 한다. 보다 엄격한 규정 덕분에 접근성과 향상된 신뢰를 바탕으로 기존의 투자자들 사이에서 암호화폐 채택을 촉진할 수 있다.

안정적인 출발에도 불구하고, $ETH ETF의 미래 가치는 확실치 않다. 거래소 해킹 피해자들의 지갑으로 이체된 마운트 곡스의 47,500개 $BTC (약 32억 달러 상당) 상환이 지난 24시간 동안 시장 전반에 걸친 하락세를 유발했다:

최근 그레이스케일 $ETH 트러스트로부터의 4억 8,400만 달러 이상에 해당되는 유출 또한 FUD에 기여했다. 그레이스케일은 90억 달러 상당의 $ETH를 보유하고 있으며, 규제되는 $ETH 투자 시장의 대표 주자라고 할 수 있다.

하지만, 그레이스케일의 경쟁업체들의 유입 총액이 5억 9천만 달러를 기록하며 유출보다 우세했다.

시장 심리 외에도, 미국의 정치 상황과 규정이 암호화폐 시장의 향방에 추가로 영향을 미칠 수 있다.

현재 진행 중인 대선 경선에서 카말라 해리스(Kamala Harris)가 조 바이든(Joe Biden)의 자리를 대신하자, 부통령이 도널드 트럼프(Donald Trump)와 함께 비트코인 2024 컨퍼런스에 참석할 수도 있다고 언급하는 보고서가 있었다. 그게 사실이라면, 7월 25일에 암호화폐에 대한 해리스의 입장이 명확해짐과 동시에 시장의 향방이 결정될 것이다.

그레이스케일의 상당한 $ETH 유출이 염려스럽기는 하나, 그보다 우세한 유입량이 전반적인 강세장 심리를 의미한다.

또한, 현재 가격보다 높은 10일 이동 평균과 44.7의 MACD가 잠재적인 모멘텀 상승 및 6월 이래 처음으로 3,700달러선으로의 반등 가능성을 암시한다.

하지만, $ETH는 $BTC가 2024년 1월 현물 ETF 출시 후 하락했을 때처럼 몇 일 더 하락이 이어질 수도 있다.

한편, $ETH 옵션의 내재 변동성(implied volatility, IV)이 20% 증가했다는 것은 투자자 의심이 짙음을 강조한다. 긍정적으로 해석하면, 장기 콜 계약 매수가 증가하면 $ETH가 향후 상당히 상승하는 데 도움이 될 수도 있다는 점이다.

UPDATE: First full day of flows for the ETHness stakes are in. The Ethereum ETFs took in $107 million. @BlackRock's $ETHA lead the way with $266.5 million followed by @BitwiseInvest's $ETHW with $204 million. Very solid first day pic.twitter.com/j28vIwVWvR

— James Seyffart (@JSeyff) July 24, 2024